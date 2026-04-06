Educación
¿Por qué no hay clase este 6 de abril?: la vuelta al cole en Málaga
Los escolares disfrutarán de unas vacaciones de Semana Santa más largas, ya que el Lunes de Pascua ha sido fijado como día no lectivo en la provincia
Las vacaciones de Semana Santa serán algo más largas este año para los escolares de Málaga. Aunque el parón lectivo comenzó este 30 de marzo, los alumnos no regresarán a las aulas hasta el martes 7 de abril, ya que el Lunes de Pascua, 6 de abril, ha sido fijado como día no lectivo en el calendario escolar de la provincia.
Así lo establece el calendario escolar aprobado por el Consejo Escolar Provincial de Málaga, que recoge esa jornada como no lectiva para todas las enseñanzas. De este modo, los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Educación de Personas Adultas e incluso la Universidad disfrutarán de un día más de descanso antes de retomar el curso.
La razón se encuentra en la propia configuración del calendario académico. El curso 2025-2026 contempla un total de 178 días lectivos para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y 175 días para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Educación de Personas Adultas. Al coincidir buena parte de los días no lectivos con el periodo estival, el calendario redistribuye algunos festivos a lo largo del curso para compensar.
Así, a diferencia de lo que suele ser habitual, la vuelta a clase no se producirá el día siguiente al Domingo de Resurrección, sino un día después. El regreso a las aulas será, por tanto, el martes 7 de abril.
El Lunes de Pascua sí es festivo en varias comunidades autónomas españolas, entre ellas Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja.
El siguiente festivo marcado en rojo en el calendario será el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo; que al caer en viernes se enlaza de forma natural con el fin de semana.
¿Cuándo acaba el curso?
El curso escolar terminará el 23 de junio, como último día lectivo en Primaria y en el resto de enseñanzas. En el caso de 2º de Bachillerato, el final de las clases será el 22 de mayo.
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