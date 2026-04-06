El PSOE acusa a De la Torre y Moreno de “agoreros” y sostiene que Málaga ha vivido una Semana Santa récord

La batalla política también está servida en Málaga a costa de su Semana Santa. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha cargado con dureza contra Juanma Moreno y Francisco de la Torre por sus advertencias previas sobre el supuesto impacto de la desconexión del AVE Málaga-Madrid y les exige ahora una rectificación pública. “Tienen que pedir disculpas”, sostiene el dirigente socialista, convencido de que la ciudad ha firmado una celebración “posiblemente” histórica.

Pérez ha reclamado al presidente de la Junta y al alcalde que rectifiquen tras el desarrollo de la Semana Santa, que, a su juicio, ha desmontado el discurso alarmista del Partido Popular sobre las consecuencias de la desconexión ferroviaria entre Málaga y Madrid. Ha asegurado que, después de semanas de advertencias por parte del PP, el balance que deja la celebración religiosa y turística apunta en una dirección opuesta. “Málaga ha estado llena, todas las calles llenas, la ciudad ha estado esplendorosa y la Semana Santa se ha podido dar en sus mejores condiciones”, ha afirmado.

Críticas al discurso del PP

El dirigente socialista ha acusado tanto a Moreno como a De la Torre de haber actuado como “agoreros” al pronosticar una Semana Santa fallida por los problemas en la conexión del AVE. Según Pérez, ese relato no solo ha quedado desmentido por los hechos, sino que además respondía a una estrategia política contra el Gobierno central.

En ese sentido, ha sido especialmente duro al exigir una rectificación pública: “Esos agoreros que eran Paco de la Torre y Moreno Bonilla tienen que rectificar y tienen que pedir disculpas”.

El portavoz del PSOE ha ido más allá y ha defendido que, a falta de conocerse todos los indicadores oficiales, Málaga podría haber vivido una edición sin precedentes. “Posiblemente, cuando se conozcan todos los datos, se podrá decir que hemos tenido la mejor Semana Santa de toda la historia”, ha señalado.

Aunque introduce ese matiz de cautela a la espera de cifras definitivas, Pérez insiste en que los primeros balances apuntan a unos resultados extraordinarios, muy alejados de los escenarios de pérdidas que, según denuncia, manejaron desde la Junta y el Ayuntamiento.

Respuesta a las previsiones de pérdidas

Uno de los ejes del mensaje socialista ha sido desmontar las estimaciones económicas que alertaban de un fuerte golpe para la ciudad. Pérez ha rechazado de plano esas previsiones y ha asegurado que “frente a esos 1.300 millones de euros de pérdida que estaban señalando por parte de la Junta de Andalucía y el propio alcalde, esos datos eran falsos”.

A su juicio, el tiempo ha terminado por desacreditar ese argumentario. “A día de hoy podemos decir que, cuando se sepan, serán los mejores datos de la historia de la Semana Santa”, ha remachado.

Apoyo en hoteleros y cofradías

Para sostener su tesis, el portavoz socialista ha apelado a las valoraciones ya trasladadas por distintos sectores. Según ha explicado, “los datos que el Partido Socialista está dando son los mismos que están dando los hoteleros y también el propio presidente de la Agrupación de Cofradías”, a los que atribuye una lectura muy positiva del balance de estos días.

Ese respaldo, según Pérez, refuerza la idea de que la ciudad ha respondido con fuerza pese al ruido político previo y pese a los mensajes que, en su opinión, trataban de sembrar dudas sobre el impacto de la Semana Santa malagueña.

Daniel Pérez ha cargado también contra el PP por haber utilizado, según sostiene, una situación delicada para erosionar políticamente al Ejecutivo central, aun a costa de proyectar una imagen negativa de Málaga. “Lo único que quisieron hacer es intentar dañar a la ciudad para sacar rédito político y eso es una irresponsabilidad”, ha afirmado.

Incluso ha ido más allá al lamentar la falta de “sentido común” y de “sentido de Estado” del Partido Popular, al considerar que sus dirigentes han alimentado un discurso perjudicial para la propia capital de la Costa del Sol.

Las declaraciones de Pérez abren un nuevo frente político en torno al balance de la Semana Santa de Málaga, que vuelve a convertirse no solo en un gran acontecimiento religioso, social y turístico, sino también en un terreno de confrontación partidista.