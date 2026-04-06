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Elecciones andaluzas

El PSOE de Andalucía abre hoy su proceso de formación de listas electorales

Las listas serán ratificadas por el Comité Director el próximo viernes, 10 de abril

Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en 2025 en Granada.

Pedro Sánchez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en 2025 en Granada. / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

L.O.

Sevilla

El PSOE de Andalucía inicia entre hoy y mañana, días 6 y 7 de abril, el proceso de elaboración de sus listas electorales para los comicios autonómicos del 17 de mayo, que está previsto que sean ratificadas el viernes, 10 de abril, por parte del Comité Director, máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos.

El procedimiento se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos emanados del 40º Congreso Federal del PSOE, y a los Estatutos Federales aprobados en el 41º Congreso Federal.

La elección de los miembros de las listas a candidatos al Parlamento de Andalucía «se basará en las propuestas de la militancia del ámbito territorial correspondiente, teniendo en cuenta el principio de igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos dependientes del partido».

Para concurrir a este proceso se requiere «reunir la condición de elegible de acuerdo con la legislación electoral general y en la Ley electoral de Andalucía 1/1986 de 2 de enero», y, en el caso de que no se sea militante ni afiliado directo del PSOE, «se deberá acreditar una trayectoria de cercanía a los valores socialistas y al PSOE».

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«Las listas se elaborarán atendiendo a la representación de hombre y mujeres, ordenados de forma alternativa», de forma que «las propuestas de nombres que propongan las Asambleas deberán ser paritarias». Para la elaboración de las candidaturas, se considerará como «censo válido» el «censo federal, actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal cerrado a 1 de febrero de 2026».

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