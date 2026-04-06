La ruta de Málaga por cascadas y pozas cristalinas que acaba en una de las cuevas más emblemáticas de la provincia: "Muy bien señalizada y para toda la familia"

La presencia en el municipio malagueño de Canillas de Aceituno de joyas naturales como El Saltillo, considerado el 'otro Caminito del Rey' de Málaga o la cumbre de La Maroma es ampliamente conocido por los malagueños y parte de los visitantes, que acuden a esta localidad en busca de tesoros repletos de vida, flora y fauna. Pero lo que muchos desconocen es que en su ubicación también se encuentra una ruta de apenas una hora que llega a una de las cuevas más destacadas de la provincia: la Cueva de la Fájara.

Considerada uno de los hitos geológicos más importantes del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la Cueva de la Fájara se caracteriza por su amplia extensión, con un recorrido en horizontal de más de 1.500 metros y 40 metros en vertical.

La Cueva de la Fájara, un hito geológico en Málaga

Tal y como señala la propia Diputación de Málaga, existen citas que aseguran que los orígenes de la ocupación de esta cueva se remontan al Neolítico, aunque esta cavidad se presenta como una "cueva viva" en la que se continúa trabajando para explotar varios tramos de galería inundados.

Esto se debe a que en la cueva, que posee tres pisos o niveles de caverna, circula un curso de agua que emana del manantial de la Fájara y que hace que, en épocas de lluvia, la cavidad no se pueda visitar al encontrarse inundada.

Una cavidad de gran valor pero no apta para "profanos"

Esta cueva que tiene una "extensión extraordinaria y de cristalizaciones admirables" se caracteriza por la mezcla de salas estrechas y angostas con otras de mayor amplitud en las que se encuentran fenómenos como estalactitas y columnas.

Así es la ruta de senderismo de Málaga que llega hasta la Cueva de la Fájara, en Canillas de Aceituno / Diputación de Málaga

Sin embargo, las características de esta cueva hace que no sea apta para los "profanos" en la materia, sino que se requiere un conocimiento elevado del terreno y la espeleología para poder adentrarse en ella.

Un sendero fácil y señalizado para disfrutar en familia

Lo que sí se puede disfrutar con seguridad es su entorno natural, disponible a través de la ruta de 2,5 kilómetros que se puede recorrer en apenas una hora y que, tal y como aseguran sus propios visitantes a través de las reseñas del sendero, es "una buena ruta, muy bien señalizada y fácil para hacer en familia".

Este camino se encuentra rodeado de una inmensa masa vegetal, con principal protagonismo de bosques de adelfas, sauces, álamos, higueras, carrizos, helechos y colas de caballo, entre otros.

Flora y fauna durante todo el recorrido

Además, durante todo el recorrido, los visitantes pueden contemplar de toda clase de anfibios, como el sapo de espuelas, el sapo corredor, la salamandra común o el gallipato.

A estos se suman distintos reptiles como la culebra de collar y el camaleón, así como peces como el barbo y la anguila.

Cómo llegar al inicio de la ruta de Canillas de Aceituno

Para llevar a cabo esta ruta, es necesario acudir al carril asfaltado que sale de la rotonda de entrada a Canillas de Aceituno por la MA-4106. Después de caminar algo más de un kilómetro, a la derecha saldrá un sendero que se adentra en el pinar y aprovecha el trazado de una vieja acequia.

Tras vadear el arroyo del Nícar, que suele estar seco, hay que realizar una fuerte bajada que acaba en el cauce del río Bermuza, que también suele encontrarse seco o con un escaso caudal.

Barrancos, rápel y parajes singulares en el entorno

A poca distancia, en su parte superior, se encuentra la confluencia entre los barrancos de la Cueva de Don Pedro y de los Tajos Lisos, encajados en altas paredes verticales. Es tal su caída que el segundo arroyo cuenta con las instalaciones necesarias para descenderlo con rápel al superar los 30 metros de caída vertical.

Además, bajo uno de estos tajos, se encuentra una oquedad llamada Abrigo de las Abejas, que se usaba como redil ganadero, tras lo que se encontrará por debajo de este lugar la cueva de la Fájara.

El tramo final hasta la poza cristalina del Bermuza

Continuando el camino por el curso del agua, se llegará a una alberca en la que se atisba el nacimiento del Bermuza, del que manan las aguas del acuífero de Sierra Tejeda.

Tras esto, habrá que avanzar por la acequia que canaliza gran parte de este caudal hasta llegar, unos 300 metros después, a una finca cercada que obliga a tomar un camino a la izquierda.

"Descendemos entre cultivos de aguacates y pasamos junto a las ruinas del Molino Alto, dedicado antaño a la molienda de trigo", señalan desde la Diputación de Málaga.

Así es la ruta de senderismo de Málaga que llega hasta la Cueva de la Fájara, en Canillas de Aceituno / Diputación de Málaga

Además, asegura que, pocos metros más abajo, se encuentra un precioso puente empedrado que cruza el Bermuza, además de una cascada que cae en una "idílica poza cristalina" que supone el final de la ruta.