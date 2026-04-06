Salen a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey de Málaga del 30 de junio al 6 de diciembre: ¿cuántas son y cuál es su precio?

La Diputación de Málaga ha anunciado este lunes que este miércoles 8 de abril salen a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey del 30 de junio al 6 de diciembre Estarán disponibles a partir de las 10.00 horas para público general, excursiones organizadas y agencias de viaje en la web www.caminitodelrey.info.

En este periodo se ponen a la venta en torno a 220.000 entradas. Las visitas podrán realizarse de 8.30 a 17.00 horas y, desde finales de octubre, cuando entre en vigor el horario de invierno, de 9.00 a 16.00 horas. En este periodo, además, abrirán once lunes: 13 y 27 de julio; 10, 17 y 24 de agosto; 7, 14 y 21 de septiembre; 12 y 19 de octubre, y 2 de noviembre.

La entrada general mantiene el precio de 10 euros (con un límite de diez por comprador), mientras que la de 18 euros incluye visita guiada oficial, que se realiza en español e inglés para un grupo de máximo 30 personas.

Según recuerda la Diputación, los menores de ocho años no pueden acceder al Caminito (los mayores de esa edad deben acreditarla con el DNI original o el Libro de Familia) y los visitantes menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.

Acceso al Caminito del Rey

El Caminito del Rey cuenta con un centro de recepción de visitantes ubicado en el término municipal de Ardales. Además de ofrecer información sobre el paraje natural y su entorno, cuenta con un aparcamiento con capacidad para 240 vehículos. El precio es de dos euros para todo el día y se puede abonar desde la web al adquirir la entrada. Se recomienda aparcar al menos con una hora de antelación.

Desde el parking sale el autobús lanzadera de ida y vuelta hasta el Caminito. El billete sirve para toda la jornada y puede adquirirse en la web o abonarse directamente (solo en efectivo) al conductor del autobús. El precio es de 2,50 euros.

Una senda aérea en un desfiladero

El Caminito del Rey, actualmente gestionado por la UTE Sando Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management, es una senda aérea construida en las paredes del Parque Natural del Desfiladero de los Gaitanes, en los municipios de Álora, Ardales y Antequera. Por él discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.

Tiene una longitud de tres kilómetros y una anchura de apenas un metro. Una de las partes más conocidas del enclave es el voladizo, una pasarela colgante a una altura de 105 metros del suelo.

Así se instala el nuevo puente colgante del Caminito del Rey / L.O.

Paisajes y avifauna

La visita al Caminito del Rey permite disfrutar de los paisajes y de las comunidades de seres vivos vinculadas a los hábitats rocosos, así como de una flora especializada, entre la que destaca la amenazada 'Rupicapnos africanas', exclusiva de algunas sierras calizas de Andalucía y Marruecos.

Es especialmente relevante la abundante avifauna rupícola, con numerosas parejas reproductoras de buitre leonado, chova piquirroja y vencejo real, mientras que resultan mucho más escasos el águila real, el halcón peregrino y especies amenazadas como el águila perdicera y el alimoche.

"Por ello, en este espacio protegido existe una regulación de usos y actividades, establecida en su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que hace compatible la conservación del patrimonio natural con su uso público y recreativo", señala la Diputación.