El subdelegado del Gobierno dice que los datos del paro y de empleo en marzo "desmienten el catastrofismo del PP" relativo al AVE

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este lunes que los datos oficiales de paro y afiliación del mes de marzo, publicados este lunes por "desmienten el catastrofismo del PP y sus responsables institucionales" respecto al impacto de la falta de conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid. Marzo ha dejado una bajada de 1.863 parados en las listas de la oficina de empleo y un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social.

"Al PP de Moreno Bonilla debería darle vergüenza mentir como miente, pero no tienen", ha apuntado Salas en unos mensajes publicados en su cuenta de la red social X.

El subdelegado se ha referido específicamente al sector servicios en Málaga, con segmentos de actividad muy vinculados al turismo. El desempleo ha bajado en marzo un -1,83% (1.481 parados menos) y presenta actuamente un 8,4% de descenso (7.285 parados menos) respecto a marzo de 2025.

Salas dice que el PP andaluz busca "tapar su nula gestión"

"El PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales son expertos en propaganda y mentiras para tapar su nula gestión. Allá quien se los quiera creer. Los malagueños y malagueñas no son tontos como ellos piensan. Menos mal que tenemos al Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado el subdelegado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. / Álex Zea / LMA

Datos de paro y empleo en marzo

El mes de marzo ha dejado en la provincia de Málaga una bajada de 1.863 parados y, sobre todo, un gran aumento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social (el dato más alto que se recuerda para ese mes) en un mercado laboral que ha venido calentando motores para la celebración de la Semana Santa, la primera gran cita del calendario turístico del año. Por el lado del desempleo, el volumen actual de parados es actualmente de 108.567 personas en la provincia, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la cifra más baja para ese mes desde el año 2008, cuando se contabilizaban 100.241 parados.

Marzo, con la llegada de la primavera, es siempre un mes propicio para el empleo en Málaga, independientemente de que la Semana Santa caiga en marzo o en abril (el paro suele bajar del orden de entre 2.000 y 4.000 personas, con excepción del fatídico 2020, cuando estalló la pandemia y el desempleo se disparó y de 2025, donde solo hubo un descenso de 764 parados). En este 2026, el descenso de 1.863 parados en Málaga ha sido, por otro lado, el tercero más cuantioso de toda España tras los de Cádiz (2.352) y Sevilla (1.939).

En cuanto al empleo, la Seguridad Social registró en marzo un aumento de 14.307 afiliados en Málaga para un total de 746.248 cotizantes (la cifra más alta de siempre para un mes de marzo).

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La hostelería, por ejemplo, ha ganado más de 7.600 afiliados en marzo y roza ya los 94.700 trabajadores.