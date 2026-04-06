Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga

Almudena García comenzará este martes 7 de abril, a partir de las 19 horas, una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga, para pedir al Consistorio una solución a su caso. Le acompañará el colectivo 'Un techo por derecho', que ha pedido a la ciudadanía que acompañe a esta inquilina del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabello, "porque nadie debe perder su hogar", asegura en una nota de prensa.

Como informó La Opinión, el pasado 17 de marzo se aplazó in extremis el desahucio de Almudena García, su marido Javier Jiménez y un hijo de 24 años, además de una nieta menor en régimen de visita. La familia llevan 23 años viviendo en un piso en alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda y el desahucio se paralizó porque la pareja firmó un documento por el que se comprometían a abandonar el piso "de forma voluntaria y pacífica" el próximo 16 de abril.

El desahucio se desencadenó por las denuncias de la madre de Javier, que reclamó la vivienda, después de que hace 23 años se marchara de ella tras vivir solo unos meses. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares explicó entonces a La Opinión que el matrimonio no es titular de la vivienda y no paga el alquiler desde 2012, mientras que la titular, la madre de Javier, vive en una habitación con otro hijo. "La titular denuncia que no la dejan entrar en el domicilio", señaló.

Además, en el pleno ordinario del pasado mes de marzo, intervino Almudena García para negar que no pagara alquiler desde 2012: "Tengo aquí los recibos correspondientes para desmentirlo", afirmó.

Almudena García saludaba a vecinos el pasado 17 de marzo, en el anterior intento de desahucio en Hacienda Cabello. / A.V.

Críticas de 'Un techo por derecho'

La exconcejala Ysabel Torralbo, portavoz de 'Un techo por derecho', informó este lunes a este diario de que su colectivo se ha reunido con el IMV, "pero ellos no ven posibilidad de hacer ningún arreglo con ella". Como recalca, 'Un techo por derecho' ofreció la propuesta de un plan de pago para que la familia pudiera ponerse al día, con el fin de que el instituto municipal "pudiera hacer una subrogación de la adjudicación de la vivienda".

Los vecinos se concentraron el 17 de marzo en la entrada al bloque del IMV en la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Clavero, para protestar por el desahucio. / A.V.

Ysabel Torralbo argumentó además que, después de 23 años, "la antigua adjudicataria ha perdido todos los derechos, porque además, jamás ha visitado la vivienda". Por eso criticó al Ayuntamiento, "porque ellos saben que el relato que están vendiendo no es así".

A este respecto, recordó que hubo un caso similar con respecto a unas viviendas de la Diputación en la zona del Materno, "y finalmente se pudo arreglar". Por este motivo, hizo hincapié en que hay "mecanismos políticos", por los que se podría solucionar el problema de Hacienda Cabello.

Por último, recordó que el marido de Almudena tiene "una enfermedad mental grave" y el "desarraigo" le podría suponer "algo irreparable".