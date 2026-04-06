Vox afea la “politización” de la Semana Santa y alerta que “cada vez está más alejada del malagueño”

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha realizado un balance crítico de la Semana Santa, una celebración que, en términos generales, considera positiva, pero que vuelve a evidenciar, según la formación, problemas estructurales en la ciudad. Entre ellos, el partido señala la masificación en puntos clave, los obstáculos de movilidad, el comportamiento desigual de la hostelería y una presencia política que juzga excesiva en algunos de los actos más simbólicos.

El portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha censurado especialmente la utilización política de una celebración con enorme peso social y religioso en Málaga. Desde su punto de vista, la proximidad electoral no puede justificar que cargos públicos del Partido Popular hayan ganado protagonismo en escenarios tradicionalmente ligados al fervor popular y cofrade.

Vox considera que durante esta Semana Santa se ha hecho visible una excesiva exposición institucional en momentos especialmente representativos. Alcázar sitúa ese foco en citas como la Misa del Alba del Cautivo o el traslado del Cristo de Mena junto a la Legión, donde, según sostiene, la presencia de dirigentes y representantes públicos ha acaparado una atención que debería recaer en la propia celebración.

La formación entiende que esa imagen contribuye a una lectura partidista de una fiesta que, a su juicio, debería quedar al margen de estrategias políticas.

Una ciudad partida en dos durante la Semana Santa

Más allá de la crítica política, Vox insiste en que la Semana Santa vuelve a retratar una Málaga desigual. Según su análisis, conviven dos realidades muy distintas: la del Centro Histórico, cada vez más controlado por zonas delimitadas, sillas y balcones de pago, y la de los barrios y alrededores del recorrido, donde se concentran miles de ciudadanos sin acceso cómodo ni visibilidad privilegiada.

Para la formación, esta situación refleja una ciudad “a dos velocidades” que se hace más evidente con cada edición. Alcázar pone como ejemplo algunas de las imágenes de mayor aglomeración, como el paso del Cautivo por el puente de la Aurora, donde, según denuncia, se produjeron escenas de fuerte saturación de público.

Masificación y “ratoneras” en el Centro

Vox también ha cargado contra la gestión de la movilidad y de la seguridad en el Centro de Málaga durante los días de la Semana Santa. A su juicio, la combinación de calles estrechas, accesos insuficientes y acumulación de personas ha generado situaciones muy complicadas tanto para el público como para la actividad económica. Alcázar advierte de que algunos puntos del centro llegan a convertirse en auténticas “ratoneras”, una expresión con la que pretende subrayar la sensación de colapso en determinadas franjas horarias y espacios de paso.

Otro de los aspectos subrayados por Vox es el comportamiento de la hostelería, donde la gran presencia de gente en la calle no siempre se habría traducido en un mayor rendimiento económico. La formación asegura que parte del sector ha detectado un consumo más rápido y moderado que en otras ediciones, muy condicionado por el seguimiento de los desfiles procesionales y por las dificultades para llegar a determinados locales.

Esa situación, según trasladan desde el grupo municipal, habría provocado cancelaciones y una actividad por debajo de lo esperado en algunos establecimientos del centro, especialmente durante los primeros días de la semana.

Frente a esas dificultades en el corazón de la ciudad, Vox destaca que otras zonas, como la costa y los barrios más alejados del recorrido oficial, habrían ofrecido un mejor comportamiento económico. El buen tiempo y una accesibilidad más cómoda favorecieron, según la formación, una respuesta más sólida en estos puntos.

Para el partido, esa diferencia vuelve a poner sobre la mesa los desequilibrios de un modelo de gestión que no reparte por igual el impacto de la Semana Santa sobre toda la ciudad.

El transporte influyó, pero menos de lo previsto

En cuanto a la llegada de visitantes, Vox admite que la falta de trenes de alta velocidad tuvo cierta repercusión, aunque finalmente menor de la que se temía en un primer momento. La formación apunta a que el incremento del transporte por carretera ayudó a amortiguar el golpe y permitió mantener una afluencia notable de público.

Ese factor, unido a la meteorología favorable, explica para VOX que el balance final haya terminado siendo “mejor de lo esperado”, a pesar de las objeciones planteadas sobre organización, accesibilidad y modelo urbano.

Una fiesta cada vez menos cercana al malagueño

El diagnóstico de Vox concluye con una advertencia de fondo: la Semana Santa de Málaga, según su visión, corre el riesgo de alejarse del ciudadano local. La formación cree que el crecimiento del evento y la presión turística están estrechando el espacio del malagueño dentro de una celebración que históricamente ha sido una de las grandes señas de identidad de la ciudad.

Por ello, reclama repensar el modelo actual para hacerlo más accesible, equilibrado e inclusivo, evitando que el centro se quede pequeño ante la afluencia de visitantes y que la experiencia termine resultando cada vez más distante para quienes viven Málaga todo el año.