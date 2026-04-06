Vox exige en Álora "actuar ya ante caminos intransitables que dejan a vecinos sin acceso a sus viviendas"

Vox ha exigido en el municipio malagueño de Álora "actuar ya ante caminos intransitables que dejan a vecinos sin acceso a sus viviendas". En concreto, han detallado que "la situación que sufren muchos vecinos no es nueva, pero se ha agravado tras las últimas lluvias".

"Hay caminos cortados, fincas aisladas y accesos que son directamente intransitables. No estamos hablando de algo puntual, sino de una falta de mantenimiento evidente", han señalado desde Vox en un comunicado.

En este sentido, la formación ha puesto ejemplos concretos de zonas especialmente afectadas, como Arroyo Jevar, Arroyo Pedro la Torre o Arroyo Ancón. "En estas áreas, cada vez que llueve y los arroyos cogen agua, los vecinos se quedan prácticamente incomunicados, sin poder acceder a sus viviendas con normalidad", han explicado.

De igual modo, han trasladado las demandas que les hacen llegar los propios vecinos. "Lo que piden es algo básico: caminos en condiciones y alternativas que no dependan del cauce de los arroyos, de forma que se garantice el acceso incluso en episodios de lluvia o crecidas", han señalado.

También desde Vox Álora han incidido "en la responsabilidad municipal" y, al respecto, han señalado que "el Ayuntamiento no está actuando como debería, ni está reclamando con la firmeza necesaria a la administración que tenga las competencias para que se dé una solución".

"Lo que no puede ocurrir es que haya vecinos que no puedan ni entrar a sus propias viviendas. Es una cuestión de seguridad, de acceso a servicios esenciales y de dignidad", han añadido.

Además, Vox Álora ha recordado que esta problemática también ha sido trasladada al ámbito autonómico. "Se han planteado enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para mejorar caminos rurales y vías pecuarias, pero el Partido Popular las ha rechazado, lo que demuestra una falta de prioridad en este asunto", han señalado.

Por último, desde Vox han insistido en que, "independientemente de la administración competente, es necesario actuar de inmediato". "El Ayuntamiento debe liderar, exigir y dar respuesta. Y si la competencia es de otra administración, debe reclamar soluciones hasta que lleguen. Lo que no es aceptable es la inacción", han manifestado.

Así, Vox ha exigido "medidas urgentes" en Álora para "garantizar accesos seguros y una planificación que evite que esta situación vuelva a repetirse". "No se puede seguir esperando a que el problema sea insostenible. Hay que actuar ya", han concluido.