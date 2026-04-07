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La Aemet activa las alertas amarillas en toda la provincia de Málaga por lluvias

Una nueva borrasca será la culpable de que vuelvan las precipitaciones esta semana

La lluvia vuelve a Málaga esta semana.

La lluvia vuelve a Málaga esta semana. / Alex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Adiós al buen tiempo en Málaga. La lluvia regresa esta semana y lo hace con avisos activados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvia y tormentas en toda la provincia desde las 00.00 horas de esta madrugada hasta las 08.59 horas del miércoles.

Las comarcas afectadas son la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, Antequera, Ronda y la Axarquía, donde se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Aunque es alerta amarilla el nivel es aviso es "peligro bajo".

La culpable de la vuelta de las lluvias será una borrasca que circulará al oeste de la Península, que dejará lluvias en la mitad occidental peninsular.

Frente que, desde su posición, favorecerá la llegada de polvo en suspensión, por lo que las precipitaciones vendrán acompañados de calima. 

¿Hasta cuándo lloverá?

La Agencia informa de que la semana estará marcada por "la inestabilidad y los altibajos diarios en el comportamiento térmico".

La situación de inestabilidad comenzará este martes, "debido a la afectación de una baja fría aislada que se situará al suroeste peninsular", tal y como avanza la Aemet. 

Inestabilidad que se traduce en lluvias para la provincia, donde se esperan que llueva durante el martes y el miércoles, al 85% de probabilidad.

El jueves volverá el sol, sin embargo el cielo tardará poco en volver a nublarse. El viernes se esperan lluvias de nuevo, al igual que el sábado y domingo con probabilidad del 100%.

Esta situación se extiende a distintos puntos de la provincia, como Antequera, Axarquía y Coín donde se esperan lluvias durante toda la semana, con tormentas el miércoles. En el entorno de Ronda también habrá precipitaciones, donde el cambio de tiempo se dejará notar con mínimas de hasta 9 grados. 

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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá un descenso térmico, aunque en la Costa del Sol se escapa de esa bajada. Aquí, las mínimas rondarán los 14 y 17 grados algunos días, con máximas en torno a los 20ºC. 

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