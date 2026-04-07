Aertec se marca como meta para el horizonte 2031 duplicar facturación hasta los 100 millones y alcanzar los 700 empleados

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha visitado este martes la sede de la empresa aeronáutica Aertec en Málaga, donde ha conocido las principales magnitudes del plan estratégico de crecimiento de la compañía para el periodo 2026-2028, que contempla una inversión de 15 millones de euros orientada a impulsar su liderazgo tecnológico y reforzar su presencia internacional.

Aertec mantiene un ritmo de crecimiento sostenido superior al 18% anual y en este periodo potenciará su perfil tecnológico, incorporando capacidad industrial, para duplicar su negocio en una segunda fase del plan estratégico, que abarcará otros tres años (2029-2031). Dado que la empresa cerró 2025 con 51 millones de euros de facturación, el objetivo es que para 2031 la cifra sea de 100 millones de euros, según ha confirmado el cofundador y CEO de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón.

Este impulso se apoya, además, en el refuerzo de su plantilla, que sumará 200 profesionales de alta cualificación (tiene ahora 500 y alcanzaría así los 700 para 2031), y en una "apuesta constante" por la innovación, con una inversión en I+D en torno al 8% anual respecto al volumen de negocio. Aertec tiene su sede principal en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

La consejera ha sido recibida por los fundadores y CEOs de la compañía, Antonio Gómez-Guillamón y Vicente Padilla, con quienes ha recorrido por las instalaciones. Fundada en 1997 en Málaga, Aertec se ha consolidado como una compañía internacional especializada en ingeniería aeronáutica, consultoría aeroportuaria y tecnología para la defensa con presencia en varios países y una sólida trayectoria vinculada al desarrollo de la industria aeroespacial española.

Antonio Gómez-Guillamón y Carolina España, durante su visita a la sede de Aertec en el PTA de Málaga. / La Opinión

Sistemas críticos para aviones civiles y militares

La compañía avanza asimismo en su posicionamiento en ámbitos estratégicos como la electrificación del avión y el desarrollo de sistemas críticos embarcados para aviones civiles y militares. En sistemas específicos de defensa la firma trabaja en la calificación de productos propios, especializándose en munición con guiado de precisión. En todos los casos se incorpora tecnología desarrollada en Andalucía con la participación de grupos de investigación de las universidades de la región.

"Nos encontramos en una fase de crecimiento con alto valor añadido que responde a una estrategia definida y sostenida en el tiempo. Apostamos por el desarrollo tecnológico y producto propio como elemento diferencial, reforzando capacidades de industrialización en ámbitos clave del sector aeroespacial y de defensa", ha explicado Gómez-Guillamón.

El reto de un 80% de negocio internacional en aeroportuario

Según el CEO de Aertec, este avance se apoyará en el "talento" del equipo y en una cultura de "innovación constante" para adaptare a un entorno "cada vez más exigente y competitivo". "Al mismo tiempo, seguimos ampliando nuestra proyección internacional y reforzando nuestro posicionamiento global desde una base sólida en Andalucía", ha añadido.

Del mismo modo, Aertec continúa ampliando su actividad en el ámbito aeroportuario, ofreciendo conocimiento experto, planificando y diseñando instalaciones por todo el mundo con el objetivo de que sus ingresos internacionales en este ámbito representen el 80% del total en el 2028.

La Junta destaca el papel del sector aeronáutico andaluz

Durante la visita, Carolina España ha subrayado la relevancia de empresas como Aertec y ha destacado que el sector aeronáutico en Andalucía se ha convertido en una verdadera "locomotora" económica, según los últimos datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). Así, actualmente, el sector genera un impacto superior a los 3.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB regional, y sostiene cerca de 35.000 empleos de alta cualificación. Además, en 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 2.038 millones de euros, reafirmando su proyección internacional.

"Es un orgullo visitar empresas como Aertec. No solo es un referente internacional en tecnología aeronáutica y defensa, sino que es el ejemplo perfecto de ese middle market que estamos impulsando desde el Gobierno andaluz para ganar tamaño y competitividad. Con un 80% de licenciados en su plantilla y una inversión del 8% de su facturación en I+D, Aertec es el motor de talento y vanguardia que consolida al Málaga TechPark como un ecosistema de innovación único en el sur de Europa", ha comentado.

Por su parte, Gómez-Guillamón ha agradecido en su intervención el respaldo institucional de la Junta de Andalucía y ha señalado la importancia de seguir impulsando el ecosistema aeroespacial andaluz, en un contexto marcado por la evolución tecnológica y las nuevas demandas en defensa y aviación.