"Buenísimo y con precios muy malagueños": así es la nueva marisquería que ha abierto junto a la calle Larios con los platos más frescos

A pesar del aumento del turismo y el incremento de precios en Málaga, aún es posible comer pescado y marisco fresco a precios asequibles gracias a negocios como Chupytira, una nueva freiduría y marisquería que acaba de abrir sus puertas junto a la calle Larios.

Este nuevo negocio que se presenta como "el templo de la gamba" se ubica en la calle Sancha de Lara, a escasos metros de la céntrica calle Larios, en el local que anteriormente ocupaba el restaurante La Subasta.

Un negocio con alma malagueña que nació en Huelin en 2010

Este no es el primer local que abre Chupytira en Málaga, sino que este negocio "con alma malagueña" abrió sus puertas por primera vez en 2010 en el barrio de Huelin de la mano de sus dos impulsores, Álex Pérez y Layo Álvarez, que soñaba con ofrecer "buena comida, trato cercano y precios accesibles, sin perder la esencia de la cocina tradicional malagueña".

Así, arrancó su andadura con este primer local al que se sumaron posteriormente otros en Teatinos, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Fuengirola y, desde ahora, el Centro de Málaga.

La filosofía de Chupytira: cocina honesta y sabor del sur

"En cada uno mantenemos la misma filosofía que nos vio nacer: cocina honesta, buen ambiente y sabor del sur", recalcan desde el propio restaurante que ofrece pescaíto frito y marisco fresco a través de recetas "auténticas" por apenas unos euros.

Un restaurante que ya ha conseguido conquistar a los malagueños y visitantes que han traspaso sus puertas y probado sus productos, que sus propios clientes aseguran en redes sociales que están "buenísimos y con precios muy malagueños".

Pescado frito y platos del mar desde 4,5 euros

Chupytira cuenta con una amplia variedad de platos desde 4,5 euros, como sus calamares a la plancha, jibia frita, calamaritos, calamares fritos, salmonetitos, boquerones, boquerones al limón, adobo de pintarroja, pulpo frito o a la plancha, bacalao, chanquetes o tortillita de camarones.

Entre las opciones de este establecimiento destacan también sus croquetas de camarones, la rosada, buchoncitos de rosada y el pulpo a la gallega, además de salmón fresco a la plancha, atún o dorada.

Gambas, almejas, ostras y tostas en este restaurante de Málaga

Y para los amantes del marisco, disponen de toda clase de platos como gambas cocidas, a la plancha o al pilpil, almejas, mejillones, coquinas, navajas, ostras, conchas fina o vieiras, además de tostas desde 3,30 como la de anchoas del Cantábrico, de atún ahumado o de boquerones en vinagre, entre otras.

Para completar la comida, el negocio ofrece una amplia variedad de postres desde 5,50 euros, como la tarta de queso payoyo y la tarta de pistacho, ambas de La Cheesequería, además de tarta al whisky, tarta contesa y bomboncitos helados.

Postres y menús para grupos desde 24 euros

Este restaurante también dispone de menús para grupos desde 10 personas por apenas 24 euros, que incluyen platos como gambas, mejillones, ensaladilla, chanquetes, berenjenas con miel de caña, boquerones fritos, adobo de pintarroja, calamares fritos de barquito y tres bebidas en un mismo menú.

Este negocio que busca convertirse en un referente de la cocina tradicional malagueña ofrece una cocina "non stop" de lunes a domingo disponible de lunes a jueves y los domingos de 12.30 a 23.00 horas, y viernes y sábados de 12.30 a 00.00 horas.