Declaración de la Renta 2025 en Málaga: calendario y fechas clave

Este 8 de abril se abre el plazo para presentar la declaración de la Renta 2025. A partir de esa fecha, los contribuyentes malagueños deberán regularizar su situación fiscal correspondiente al ejercicio anterior.

La campaña se prolongará hasta el 30 de junio. Según la Agencia Tributaria, la declaración podrá presentarse por internet, por teléfono o de forma presencial en sus oficinas, en este último caso con cita previa.

Las fechas clave

Plazos para la declaración por internet: comienza el 8 de abril al 30 de junio 2026. La declaración puede presentarse a través de Renta WEB, la plataforma que permite consultar el borrador, realizar modificaciones, y enviar la declaración, siempre que el contribuyente cuente con certificado digital, número de referencia o Cl@ve PIN.

Plazos para la declaración vía telefónica: del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. La Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración por teléfono pero con cita previa, que se debe solicitar desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

Plazos para la declaración vía presencial. La Agencia Tributaria realizará el trámite presencialmente en sus oficinas desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026. De igual manera, se necesita una cita previa cuyo plazo de solicitud abre el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por teléfono como presencialmente, la cita debe concertarse por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los siguientes números de teléfono: Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44, según se lee en la web de la Agencia Tributaria.

Otras fechas clave de la declaración de la Renta

El 25 de junio de 2026 es una fecha importante para quienes tengan una declaración a ingresar, es decir, para quienes deban pagar a Hacienda. Ese día finaliza el plazo para domiciliar el pago si se ha optado por cargarlo directamente en la cuenta bancaria.

Este límite no afecta a quienes tengan una declaración a devolver ni a quienes, aun teniendo que pagar, hayan elegido otros métodos, como NRC o transferencia bancaria.

Por otro lado, el 5 de noviembre de 2026 vence el segundo plazo para abonar la Renta en caso de haber elegido el pago fraccionado. Es decir, quienes hayan decidido pagar en dos plazos deberán haber abonado la segunda cuota antes de esa fecha.

Además, conviene recordar que Hacienda dispone de seis meses desde que finaliza el plazo de presentación de la declaración para efectuar la devolución correspondiente. Si supera ese periodo, la cantidad pendiente deberá abonarse con intereses.