Dunkin' abre nuevo establecimiento en el centro comercial Rosaleda y suma ocho locales en Málaga

La enseña de pastelería Dunkin’, operada en España por el Grupo Inspire Brands, Inc., ha anunciado la apertura de un nuevo establecimiento en Málaga, situado en el centro comercial Rosaleda. Con esta inauguración, la compañía refuerza su apuesta por la provincia malagueña, donde ya cuenta con ocho locales operativos (cinco de ellos en Málaga capital) y alcanza los 55 establecimientos en España.

La nueva apertura de Dunkin’ forma parte de su plan de expansión en España, donde prevé nuevas inauguraciones a lo largo de 2026. Para ello, impulsará su crecimiento a través del sistema de franquicias, reforzando su presencia en ciudades donde ya opera y ampliando su llegada a nuevas regiones estratégicas.

El nuevo Dunkin’ está ubicado en la planta baja del centro comercial Rosaleda. Se trata de un kiosco de 29 metros cuadrados con terraza interior de 20 metros cuadrados, que será gestionado directamente por la compañía.

El local del Rosaleda se suma a los otros siete establecimientos Dunkin’ ubicados en Vialia Málaga, Muelle Uno, Plaza Mayor y el centro comercial Larios Centro en Málaga capital, así como en El Ingenio (Vélez-Málaga), La Cañada (Marbella) y Miramar (Fuengirola). Cabe recordar que Dunkin’ ha cerrado este año, precismamente, su local de la calle Armengual de la Mota, que llevaba 20 años operativo.

Estrategia en centros comerciales

Con esta apertura en el centro Rosaleda, Dunkin’ refuerza su estrategia de implantación en centros comerciales, ubicaciones prioritarias para la marca por su elevado tráfico y su oferta de ocio, adaptada a los distintos momentos de consumo a lo largo del día, que encajan de manera muy positiva con el concepto de conveniencia y disfrute que definen a la marca.

"Retomamos nuestro plan de expansión en España con un enfoque claro en el crecimiento sólido y sostenido, que nos permita ampliar nuestra presencia a nivel nacional y acercar la marca a cada vez más personas. Nuestro objetivo es consolidarnos como una enseña de referencia en el sector, apoyándonos en la calidad de nuestros productos, la innovación constante y una experiencia diferencial, alineada con las tendencias y expectativas del consumidor actual", ha afirmado este martes la CEO de Dunkin’ España, Karina Castillo.

El equipo del nuevo establecimiento que Dunkin’ ha abierto en el centro comercial Rosaleda, en Málaga capital. / La Opinión

El establecimiento ofrece más de 20 recetas de sus icónicos dunkins, elaborados diariamente de forma artesana, uno a uno, en sus obradores, así como de opciones saladas y una amplia gama de bebidas frías y calientes, incluyendo sus Matcha Latte de sabores, Special Lattes, Frappés, tés y bebidas elaboradas con su receta propia de café premium 100% arábica.

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Una empresa con más de 75 años

Dunkin’, fundada en 1950, tiene 13.700 restaurantes en cerca de 40 países. Con base en Canton, Massachussets, Dunkin´, desde 2020 es marca operada por el Grupo Inspire Brands, Inc. ("Inspire"), a la que también pertenece la cadena de heladerías más grande del mundo, Baskin Robbins.