Estas son las enfermedades que más ingresos hospitalarios provocan en Málaga

Los hospitales de Málaga registraron cerca de 150.000 altas hospitalarias en 2024. Así lo revela la última ‘Encuesta de Morbilidad Hospitalaria’ publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece una radiografía completa del perfil de los pacientes que ingresan, por qué motivo lo hacen y el tiempo que permanecen hospitalizados.

En concreto, en la provincia se contabilizaron 149.923 altas hospitalarias, un 5,92% más que en 2023. La estancia media se situó en 7,98 días y las enfermedades del aparato digestivo fueron, de nuevo, la causa de hospitalización más frecuente.

Por sexos, los datos de la encuesta revelan que las mujeres ingresaron más que los hombres. En total, en 2024 se produjeron en Málaga 78.928 altas hospitalarias de mujeres frente a las 70.995 de hombres. No obstante, si se excluyen los casos producidos por embarazo, parto y puerperio, las cifras femeninas se reducen a 65.432.

Causas de ingreso

Las enfermedades del aparato digestivo, con 20.119 casos, se mantienen como la primera causa de ingreso en la provincia, tras crecer un 6,5% respecto a 2023. Entre las más frecuentes figuran la colelitiasis (conocida comúnmente como piedras o cálculos en la vesícula), las enfermedades del apéndice, la hernia inguinal, otras hernias abdominales y las enfermedades pancreáticas. Pese a su elevada incidencia, su estancia media es relativamente baja: 5,23 días.

Tras ellas se sitúan las patologías del sistema circulatorio, con 18.545 ingresos, un 6,4% más que en el año anterior. Dentro de este grupo destacan las enfermedades cerebrovasculares, que ocasionaron 3.522 altas.

El tercer puesto lo ocupan las neoplasias o tumores, tanto benignos como malignos (15.796 ingresos), seguidas de cerca por las lesiones y envenenamiento (15.461). En el quinto lugar se encuentran las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (13.496) y, en el sexto, las enfermedades del sistema respiratorio (13.259).

En el extremo opuesto, los problemas de salud con menor incidencia hospitalaria fueron las patologías del oído y la apófisis mastoides, que solo causaron 559 ingresos, y las enfermedades oculares (835).

Estancia media

En cuanto a la duración de los ingresos en los hospitales de la provincia, la estancia media ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. En 2024, se situó en 7,98 días, mientras que en 2023 fue de 7,61 días.

Las personas que ingresan por trastornos mentales son, con diferencia, las que más tiempo permanecen ingresadas. La estancia media para este grupo de enfermedades en el año 2024 fue de 105,19 días, muy por encima del resto. Destacan especialmente los casos de esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, que superaron los 202 días de media.

A gran distancia, las siguientes estancias más prolongadas correspondieron a las enfermedades infecciosas y parasitarias (9,87 días), a ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal (7,59) y a las enfermedades circulatorias (7,29).

La encuesta también revela que Málaga es la provincia andaluza en la que más tiempo permanecen los pacientes ingresados. Le sigue Sevilla, con 6,61 días, seguido de Granada (6,6), Cádiz (6,31), Jaén (6,3), Huelva (6,27), Almería (6,01) y Córdoba (5,29). La media andaluza se situó en 6,63 días, frente a los 7,9 del conjunto nacional.

Una enfermera atiende a una paciente en una habitación de un hospital de Málaga. / E. P.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a las tasas de morbilidad hospitalaria, es decir, las altas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, en el año 2024 se situó en 8.409 altas por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un aumento del 4,8% respecto al año anterior.

En toda Andalucía se registraron 713.803 altas hospitalarias en 2024, de las cuales el 21% correspondieron a Málaga. La provincia andaluza que más ingresos sumó fue Sevilla (179.232), seguida de Málaga (149.923), Cádiz (95.896), Córdoba (76.161), Granada (75.832), Almería (53.511), Jaén (42.329) y Huelva (40.919).

Las comunidades con las mayores tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el año 2024 fueron Asturias (11.749), Cataluña (11.434) y País Vasco (11.428). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla, (5.588) y Ceuta (6.457) y Andalucía (8.248) presentaron las tasas más bajas