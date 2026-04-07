La Junta prevé abrir el Hospital Pascual de Málaga en noviembre

El Hospital Doctor Pascual de Málaga reabrirá sus puertas antes de que finalice 2026. En concreto, en el mes de noviembre, según las previsiones de la Junta de Andalucía. Así lo ha indicado este martes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una visita técnica a las obras, que comenzaron el pasado mes de febrero.

La adecuación del centro, adscrito al Hospital Regional Universitario de Málaga, cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros. El proyecto contempla dos fases y la primera de ellas supondrá la apertura de una Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) y 16 consultas externas de distintas especialidades, con el objetivo de “fortalecer” y ofrecer una “mayor capacidad de respuesta asistencial” a los malagueños.

Además, el edificio será también la nueva sede del área de contratación de la Central Provincial de Compras de Málaga, adscrita a la Consejería de Sanidad -ubicada hasta ahora en el Hospital Civil-, que será la primera en entrar en funcionamiento, en concreto, a partir del próximo 16 de abril, según ha anunciado Sanz. “Por tanto, este edificio empieza a ser operativo ya desde el punto de vista de las capacidades operativas del centro”, ha subrayado tras la visita.

Tres zonas diferenciadas

En concreto, las obras de adecuación se están desarrollando en la planta baja del inmueble, en una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados. Como ha destacado el consejero, estos trabajos van en paralelo a la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza, ya que "lógicamente lo que viene a cubrir es ese periodo también, de manera especial, de transición hasta que tengamos ese hospital imparable". "Esta infraestructura que hoy estamos desarrollando tiene mucho que ver con garantizar esa transición", ha añadido.

En total, el hospital contará, en un primer momento, con tres zonas diferenciadas: la Central Provincial de Compras, la UCA y las consultas externas, que está previsto que empiecen a prestar servicio una vez culminen las obras, antes de acabe el año.

Unidad de Continuidad Asistencial

El consejero ha defendido que la implantación de la Unidad de Continuidad Asistencial va a suponer una “muy importante mejora” de la asistencia, ya que su finalidad es atender a pacientes crónicos con necesidades complejas, liberando así otros espacios como las Urgencias.

“Es una alternativa a la hospitalización convencional en determinados pacientes, que permite evitar o acortar ingresos hospitalarios, facilitar la estancia en el domicilio propio”, ha detallado Sanz, que ha aclarado que son pacientes que, estando en su domicilio, padecen reagudizaciones o que, tras el alta, presentan, por ejemplo, la necesidad de administración de tratamientos específicos y cuidados especializados en cortos periodos de tiempo que, normalmente, no son superiores a las 12 horas.

“Va a ser una asistencia importante que, a la vez, también permite descargar de las actuales instalaciones hospitalarias existentes”, ha insistido. En concreto, la unidad contará con 12 puestos de tratamiento, formados por ocho sillones y cuatro camas. Además, habrá una “isla central”, donde se ubicarán los sillones, habrá luz y ventilación natural y proporcionará una circulación periférica para la actividad asistencial.

Dispondrá también de cuatro consultas, tres de ellas médicas y una de enfermería, así como aseos, almacenes, área de preparación de alimentos, sala de trabajo, sala de estar y sala de espera para familiares, que se ubicará en “la parte más exterior”.

16 Consultas externas

Por otro lado, junto a la UCA, se encontrarán las 16 consultas externas de distintas especialidades médicas: Medicina Interna (6 consultas), Neurología (4), Digestivo (3), Cardiología (3) y una consulta marcapasos perteneciente a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por su parte, el Área de la Central Provincial de Compras se situará en la parte del antiguo claustro del edificio, que formaba parte del antiguo convento de los Fraíles Mínimos. Como ha destacado Sanz, todos los trabajos se han hecho respetando la fachada y la carpintería original.

Empezar "de cero"

“Otra área de gran actuación que se ha realizado es en los sótanos donde se encuentran todas las instalaciones propias de un edificio sanitario”, ha informado el titular de Sanidad, que ha subrayado que para la puesta en funcionamiento del centro hospitalario ha habido que empezar “prácticamente de cero”.

“Toda la infraestructura, todo el equipamiento, eléctrico, de energía, de aire acondicionado, todo lo que es el edificio, prácticamente nada era útil. Todo se había echado a perder con los años”, ha resaltado Sanz, que ha insistido en que toda la infraestructura es nueva. “Por lo tanto, todo eso ha requerido tiempo y actuación”.

Visita técnica

Durante su intervención el consejero ha explicado que se trata de "una visita técnica, una supervisión de obra". "Para mí era muy importante evaluar, hacer seguimiento y supervisar todos los avances que se vienen produciendo en torno a esta obra", ha incidido.

En cuanto a la fecha de apertura del Hospital Pascual para asistencia sanitaria a los malagueños, Sanz se ha mostrado prudente, pero ha precisado que el objetivo es que pueda entrar en funcionamiento “antes de que finalice el año 2026”. En concreto, en el mes de noviembre.

Después quedará pendiente una segunda fase de hospitalización sobre la que, según ha afirmado, ya están trabajando en su diseño y desarrollo.