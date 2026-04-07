Málaga escapa a las cancelaciones de vuelos por ahorro de queroseno

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol escapa de momento a las cancelaciones de vuelos, por ahorro de queroseno, que empiezan a afectar a líneas internacionales en países asiáticos y EEUU, así como a las programaciones de terminales aeroportuarias en algunas ciudades centroeuropeas que operan con suministro de combustible proporcionado por la compañía Air BP Italia.

Según distintos portavoces de las compañías aéreas, consultados por este periódico desde primera hora del lunes, no existe ninguna notificación en relación a posibles cierres de líneas. Sí que los precios de los combustibles están marcando los precios desde los primeros días de marzo, a raíz del estallido de la guerra en Oriente Medio.

Pero recuerdan estas mismas fuentes que aún con la invasión rusa en Ucrania no dejó de crecer la conectividad del principal aeropuerto andaluz, en base a la importancia económica que el sector turístico tiene en España. En este sentido, el Gobierno central no ha querido por ahora analizar esa recomendación de la Unión Europea, acerca de establecer «restricciones voluntarias» en el consumo comercial de queroseno y de gasóleo.

De momento, las primeras medidas se contemplan para los desplazamientos con salida o llegada en Milán Linate o Venecia Marco Polo. Pero ni siquiera el aeropuerto más próximo a Roma, también en suelo italiano, prevé variaciones en las frecuencias de sus vuelos internacionales. Fuentes de Aena tampoco consideran que en Andalucía puedan producirse limitaciones en virtud del anuncio de que Ryanair podría reajustar por posible falta de queroseno en el 10% de sus vuelos.

Y es que las posibles limitaciones vendrían derivadas de que la guerra se extienda a los meses de mayo, junio y julio, puesto que sólo en temporada estival hay conexiones entre Málaga y Oriente Medio, como recuerdan fuentes de la propia operadora Aena. Se tiene constancia de que en Estados Unidos se han suprimido ya algunas líneas, al duplicarse el precio del queroseno. Pero no se contempla por ahora ese escenario en territorio peninsular o en otros grandes aeropuertos europeos, según relatan las compañías consultadas.

La recomendación europea

La Comisión Europea solicitaba la pasada semana a los países de la Unión Europea que adoptasen «medidas voluntarias» para ahorrar queroseno y diésel ante la posibilidad de que el conflicto bélico se prolongue más tiempo. Entre otras acciones se recomienda el teletrabajo cuando sea posible, así como la opción de reducir los límites de velocidad en autopistas y fomentar el transporte público.

No obstante, Aena indica que la cancelación de líneas siempre figurará como la última medida. Sí que es más viable la posibilidad de que los gobiernos insten a limitar el acceso de coches privados en ciertas vías ubicadas en las grandes ciudades, mediante sistemas de rotación de matrículas, o bien fomentando el uso compartido del coche.

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, señalaba días atrás que ante la volatilidad del mercado por el conflicto que mantiene bloqueado el tránsito en el estrecho de Ormuz cabe plantear «nuevas medidas» para garantizar el suministro del petróleo y aquellos productos petrolíferos vinculados a la Unión Europea.

En una entrevista concedida al Financial Times, este comisario trasladó que actualmente deben tenerse en cuenta «todas las opciones» ante un conflicto cuyo final se desconoce.

Y destacó también que los precios de la energía «serán más altos durante mucho tiempo. Nos preparamos para los peores escenarios. Es mejor estar preparados que lamentarlo».

A su juicio, el racionamiento es todavía la parte de un plan que está «muy en el aire» y que solo podría activarse si la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos «se prolonga mucho en el tiempo».