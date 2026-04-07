Málaga, la provincia andaluza con más médicos en la sanidad privada: más de 3.000 colegiados en activo

Málaga continúa liderando el ejercicio privado de la sanidad en Andalucía. Es una de las principales conclusiones del ‘Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025’ que elabora cada año el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y que revela que Málaga es la provincia andaluza con más facultativos trabajando en la sanidad privada.

En concreto, de los 9.042 médicos en activo de la provincia, 3.022 se dedican al ámbito privado, lo que supone el 33,4%. Una cifra que aumenta hasta los 4.219 profesionales si se suman aquellos que combinan el ejercicio de la sanidad privada con la pública, según detalla el informe que ha sido presentado este martes.

Málaga se posiciona así por delante incluso de Sevilla, que cuenta con 2.276 médicos trabajando en la sanidad privada. La capital de Andalucía destaca por ser la provincia que tiene más profesionales trabajando en el ámbito público y también la que cuenta con el mayor número de colegiados.

Casi 11.000 colegiados

En segundo lugar, se posiciona Málaga que, manteniendo la tendencia creciente de los últimos años, casi roza los 11.000 médicos colegiados. Del total, el 82,6% se encuentra en activo, es decir, 9.042. De estos, 4.671 ejercen en el sistema público, 3.022 en el privado y 1.197 compaginan ambos.

Al analizar el ámbito laboral por sexos, se observa que en el sector público existe una clara mayoría de mujeres (3.015 médicas frente a 1.656 médicos), mientras que en el privado siguen predominando los hombres (1.621 facultativos frente a 1.401 facultativas). Los médicos también superan a las médicas en el ejercicio mixto de la profesión (681 frente a 516).

Esta tendencia se replica a nivel andaluz y, según la doctora Mercedes Ramblado, secretaria general del CACM, se debe, probablemente, a que las medidas de conciliación son más fáciles en el sector público.

Feminización de la profesión

Pese a ello, desde el CACM reclaman la necesidad de seguir avanzando en políticas de conciliación, protección durante el embarazo y la lactancia, así como en la mejora de las condiciones laborales, incluyendo la progresiva revisión del modelo de guardias

Los datos también revelan una progresiva feminización de la profesión. Desde 2024, las mujeres médicas colegiadas en Málaga superan a los hombres y, en 2025, las facultativas representan ya el 51,5% del total de colegiados de la provincia.

Esta tendencia se refleja aún más en el ejercicio activo, donde las mujeres superan ampliamente a los hombres (5.027 médicas frente a 4.015 médicos), consolidando así un “cambio estructural en la profesión”, como apuntan desde el CACM.

El doctor Alfonso Carmona junto a la doctora Mercedes Ramblado durante la presentación del informe. / L.O.

Mejora la ratio de médicos

Los resultados del último informe también constatan un aumento del número de médicos en activo, así como una mejora progresiva de las ratios asistenciales. En el caso de Málaga, se encuentra por encima de la media andaluza, situada en 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes.

En concreto, cuenta con 5,05 médicos por cada 1.000 habitantes, la segunda mejor cifra de toda Andalucía, solo superada por Granada, que tiene una ratio de 5,24 por cada millar de pacientes. Esto supone que en Málaga hay, aproximadamente, un médico por cada 198 habitantes, una cifra que mejora respecto a 2024, cuando se situaba en 205 pacientes.

Traslados

Respecto al número de médicos que abandonaron la provincia durante el año 2025, el informe recoge que hubo 217 traslados, 34 más que en el año anterior. La mayoría de ellos (110) se marcharon a otra comunidad autónoma, 28 al extranjero y 79 a otra provincia andaluza.

Para el CACM estas cifras reflejan tanto el "dinamismo del mercado laboral" como posibles "desequilibrios" en las condiciones de trabajo. “Murcia, por ejemplo, tiene mejores condiciones que nosotros”, indicó la doctora Ramblado, que resaltó que la tasa de traslados de médicos está siendo cada vez mayor.

Durante la presentación de los resultados, el presidente del CACM, el doctor Alfonso Carmona insistió en la importancia de la planificación y de la mejora de la Atención Primaria. “No faltan médicos en España, hay muchos. Lo que hace falta son especialistas”, subrayó. “Tenemos suficientes médicos, lo que necesitamos saber es qué especialistas faltan y en qué sitios. Y, de esa forma, podremos formar esos especialistas y cubrir a los que se van jubilando”, añadió.

El reto de las jubilaciones

En este sentido, advirtieron de que uno de los retos más relevantes a los que se enfrenta la profesión es el envejecimiento de la plantilla. En el caso de Málaga, el 32% de los facultativos tiene más de 55 años, lo que anticipa un importante volumen de jubilaciones en la próxima década y la necesidad de reforzar la planificación de recursos humanos.

“Es difícil que podamos sustituir a todos, sobre todo, en algunas especialidades”, señaló la doctora Ramblado, que recalcó que en algunas especialidades no se va a poder cubrir la tasa de reposición. Puso de ejemplo la especialidad de Análisis Clínico, que cuenta en Andalucía con 181 profesionales mayores de 70 años y solo cuatro médicos menores de 35.

Por ello, subrayó también la importancia de la planificación, especialmente en la organización de las plazas MIR, que deben estar orientadas a las necesidades del sistema y basadas en un análisis de las especialidades que cuentan con mayor déficit. Asimismo, destacó que el pasado año se ocuparon las 1.465 plazas MIR de Andalucía, que continúan la tendencia creciente de los últimos años.

Tanto Carmona como Ramblado, defendieron que resulta imprescindible seguir mejorando las condiciones laborales y el desarrollo profesional de los médicos. “Sin médicos no hay medicina. Para garantizar la calidad asistencial, es imprescindible mejorar sus condiciones laborales, su desarrollo profesional y su reconocimiento. No olvidemos que la calidad asistencial de los pacientes depende directamente de los médicos”, afirmó el presidente del CACM.