Parece Japón, pero está en Málaga: así es el pueblo de la Axarquía que se llenará de kimonos, gastronomía nipona y actividades este fin de semana

La primavera llena de color y vida los campos y sierras de toda la provincia en un estallido de naturaleza que convierte cada rincón de Málaga en una estampa única. Y, en el caso del municipio malagueño de Alfarnate, su entorno se vuelve un paraje de cuento con sus tradicionales cerezos en flor, protagonistas de una de las fiestas más bonitas y originales del territorio, el festival Sakura Alfarnate.

Esta cita, que este año cumple su quinta edición, transformará la localidad de la Axarquía en un paraíso nipón a través de la decoración de sus calles, casas y rincones singulares, además de llenar Alfarnate de kimonos, música tradicional, exhibiciones, artes marciales y la mejor gastronomía nipona durante una intensa jornada.

Qué es el Sakura Alfarnate y cómo nació esta fiesta

Este año, el Sakura Alfarnate, que debe su nombre a la propia floración de los cerezos, tan arraigada en Japón y conocida como 'Sakura' en japonés, se celebrará este domingo.

Un pueblo de Málaga se convierte en Japón gracias a sus cerezos en flor / .

De hecho, esta actividad nació como respuesta a la admiración que mostró un grupo de japoneses que se encontraba de viaje por la provincia malagueña y que se vieron sorprendidos por la hermosa imagen de los cerezos en flor de Alfarnate.

Esto hizo que empezaran a frecuentar la zona y a atraer a más ciudadanos, lo que llevó al Ayuntamiento a celebrar esta estampa organizando su propio festival.

Una experiencia inspirada en Japón con actividades para todos

Así, nació una iniciativa que se ha convertido en una de las más admiradas y visitadas de la provincia gracias a sus pasacalles, talleres, gastronomía y exhibiciones.

"Un día completo para disfrutar de la tradición y la cultura japonesa en la capital de la cereza", recalca el propio Ayuntamiento de Alfarnate.

Una "experiencia única" que permite contemplar la belleza natural de la zona y de la cultura nipona a través de una amplia programación con actividades para todas las edades que incluye desfiles, puestos de comida, mercadillo, bailes tradicionales, talleres y un sinfín de iniciativas.

El mercado japonés y los puestos de comida abren la jornada

Su amplia agenda de actividades arranca a las 10.30 horas con la apertura del mercado japonés Sakura, ubicado en las calles de Alfarnate, que contará con puestos de artesanía, productos tradicionales, gastronomía y una amplia variedad de artículos.

De igual modo, la localidad tendrá distintos puestos de comida para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona y nipona durante la jornada festiva.

A esto le seguirá a las 11.00 horas distintas exposiciones de bonsáis, cerámica y caligrafía de nombres en japonés, además de experiencias VR del entorno japonés, una exhibición de magia con cartas japonesas y exhibiciones de artes marciales como kendo, shorinji kempo y laido con catana y kenjutsuu.

Además, a esta hora se celebrará una de las principales atracciones del festival, el desfile Sakura, que realiza un recorrido por las calles de la localidad llenándolas de color, música y cultura nipona.

Talleres, bailes y actuaciones desde el mediodía

A las 11.45 horas se llevará a cabo una animación de juegos con chapas Samurai, mientras que a las 12.30 horas será el momento de la actuación de Shamisen, los talleres de baile Bon Odori, suiseki, paipai y origami, además del tablón de los deseos y tattoos sakura, y la Kompira Fune Fune.

Alfarnate, el pueblo de Málaga se convierte en Japón gracias a sus cerezos en flor / Alfarnate

La programación continuará a las 12.45 horas con el protocall de kimonos, mientras que a las 13.00 horas será el momento de un showcooking japonés y, a las 14.30 horas, de la exhibición Koto Arpa japonesa.

Tiro con arco japonés, magia y arte del kimono por la tarde

A las 15.00 horas se producirá el torneo VR con premios, la actuación de Shamisen y la exhibición de Kyudo, tiro con arco japonés.

Media hora más tarde, a las 15.30 horas, arrancará la exhibición de magia con cartas japonesas, la exhibición Kitsure 'el arte del kimono' y la animación de juegos chapas Samurai.

El desfile Sakura y la clausura del festival en Alfarnate

La jornada continuará a las 16.00 horas con un nuevo desfile Sakura, además de la actividad de caligrafía de nombres en japonés. A las 16.15 horas, por su parte, se celebrará la actuación de Naemi Ueta, cantante japonesa.

Las actividades seguirán a las 17.15 horas con Kompira Fune Fune, el panel de los deseos, los tattoos Sakura y el photocall Sakura; y a las 17.30 horas con los talleres de máscara Kitsure.

El V Sakura Alfarnate se clausurará de forma oficial a las 18.30 horas tras una intensa jornada repleta de actividades para todas las edades que unirá Japón y Alfarnate en un entorno natural repleto de cultura, ocio, gastronomía y tradición.