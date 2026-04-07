101 Kilómetros de La Legión 2026: fechas, recorrido, participantes y todas las novedades de la prueba de Ronda

Los 101 Kilómetros de La Legión 2026 ya tienen todos sus grandes datos sobre la mesa. La emblemática prueba deportiva de ultrafondo volverá a celebrarse del 8 al 10 de mayo en la Serranía de Ronda y reunirá de nuevo a 9.000 participantes, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario andaluz y nacional.

Con salida y llegada en Ronda, el recorrido volverá a atravesar también los términos municipales de Arriate, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Montejaque y Benaoján, en una edición que mantendrá el espíritu de superación, resistencia y compañerismo que ha convertido a los 101 Kilómetros de La Legión en una prueba de referencia a nivel nacional e internacional.

Modalidades de los 101 Kilómetros de La Legión 2026

La organización mantendrá las modalidades clásicas de la prueba: marcha individual a pie y por equipos, ambas con un máximo de 24 horas, además de la competición en bicicleta de montaña, con un límite de 12 horas. A ello se sumará la prueba infantil, que contará con 1.200 participantes y que este año presenta una novedad destacada: no se celebrará solo en Ronda, sino también en el resto de localidades por las que discurre la carrera.

La prueba ha sido presentada por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto al coronel jefe del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, Fernando Sánchez Pérez.

Salado ha subrayado que los 101 Kilómetros de La Legión en Ronda son ya un auténtico referente dentro de las carreras de ultrafondo por su dureza física y mental, pero también por los valores que transmite. Entre ellos, ha resaltado el compañerismo, la disciplina, la resistencia, el trabajo duro, la capacidad de superación, la generosidad y la solidaridad.

Una prueba con fuerte vínculo entre La Legión y la Serranía de Ronda

El presidente de la Diputación ha incidido además en el vínculo especial que existe entre La Legión y la comarca rondeña, un lazo que se refuerza cada año con esta prueba. También ha destacado el reconocimiento de Málaga al trabajo que realiza este cuerpo militar en misiones de paz, emergencias y actuaciones de ayuda en catástrofes.

Uno de los apoyos más importantes de la carrera volverá a ser el del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que colaborará en tareas de coordinación de incidencias, geolocalización, envío de medios sanitarios y apoyo logístico durante todo el recorrido. Entre otros recursos, aportará vehículos 4x4, un vehículo autobomba nodriza situado en el kilómetro 38 como punto de refresco, desfibriladores externos automáticos, extintores portátiles y personal de guardia preventiva en las zonas de mayor afluencia.

Camisetas y equipo que se entregan a los participantes de la prueba. / L. O.

Los grandes retos de los 101 Kilómetros de La Legión 2026

Por su parte, el coronel Fernando Sánchez Pérez ha explicado los principales desafíos de esta edición. El primero será la coincidencia con el próximo despliegue de efectivos de La Legión en Eslovaquia, en el flanco este de la OTAN, pocos días después de la prueba y durante un periodo de seis meses.

El segundo gran reto será el estado de los caminos tras el tren de borrascas de febrero. En este sentido, no se descarta que puedan introducirse cambios puntuales en el recorrido de los 101 Kilómetros de La Legión 2026 para garantizar la seguridad de los participantes.

El tercer desafío será la ampliación de la prueba infantil a todos los municipios del itinerario, una novedad organizativa que refuerza el carácter comarcal del evento.

Además, la carrera seguirá aumentando su proyección exterior. En esta edición habrá corredores y participantes llegados de países como Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia, lo que confirma la dimensión internacional del evento.

Recorrido, trofeos y organización

El itinerario será ligeramente distinto para marchadores y ciclistas, aunque gran parte del trazado seguirá siendo común. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada modalidad, categoría y género.

La magnitud de los 101 Kilómetros de La Legión vuelve a reflejarse en su despliegue humano y logístico. En total, participarán en la organización 900 damas y caballeros legionarios, además de 10 médicos, 11 enfermeros, 150 estudiantes voluntarios de Fisioterapia, Enfermería y Podología, 150 voluntarios de Protección Civil y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales de los municipios implicados.

En el dispositivo sanitario habrá cuatro puestos de socorro, seis ambulancias de Soporte Vital Básico, dos de Soporte Vital Avanzado y cuatro UVI móviles, un operativo clave para una prueba de semejante exigencia.

Así será la logística de avituallamiento en los 101 Kilómetros de La Legión

La organización movilizará también 34 camiones, 25 vehículos ligeros todoterreno del Ejército de Tierra, otros tantos de Protección Civil, seis motos todoterreno, tres camiones aljibe, dos autobuses, 55 tiendas de campaña, 220 mesas, 12 grupos electrógenos y 10 remolques aljibe.

A lo largo del recorrido se instalarán puntos de avituallamiento cada cinco kilómetros aproximadamente para los marchadores y entre diez y quince kilómetros para los ciclistas. En ellos habrá bebidas, fruta, verdura, frutos secos, barritas energéticas, geles de hidratos de carbono, dulces, café y caldo caliente durante la noche.

Además, en cuatro de esos puntos se ofrecerán comidas más completas: frías en los kilómetros 20 y 50 y calientes en el kilómetro 70 y en la meta.

Para atender las necesidades de los participantes, la organización dispondrá de 34.000 litros de agua embotellada, 25.000 litros de bebida isotónica, 27.000 naranjas, 23.000 plátanos, 1.000 kilos de verdura, 17.500 dulces, 10.000 barritas energéticas, 9.000 geles de hidrato de carbono, 3.600 tabletas de chocolate, 2.250 botellas de refresco de cola de 2 litros, 23.500 sándwiches, 3.200 litros de café, 3.000 litros de caldo, 1.800 kilos de macarrones y 1.440 kilos de filetes de pollo empanado.

Con todo ello, los 101 Kilómetros de La Legión 2026 en Ronda se preparan para volver a convertir la Serranía en el epicentro del esfuerzo, la resistencia y la épica deportiva durante uno de los fines de semana más intensos del año.