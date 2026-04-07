El Personal Técnico de Integración Social de los colegios de Málaga irá a la huelga este 15 de abril

El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de Málaga, encargado de atender al alumnado con necesidades especiales, irá a la huelga el próximo 15 de abril.

CGT llama al paro de este personal de apoyo educativo de los colegios públicos de la provincia por "la situación que les hace padecer la contrata de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación)".

Ese mismo 15 de abril también está convocada una concentración en Málaga ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal.

Los motivos de la convocatoria, según el sindicato, responden a "multitud de incumplimientos tácitos" de lo previsto en el convenio colectivo de aplicación, el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, así como al "carrusel de violaciones de obligaciones laborales a cargo de la entidad contratista".

“Esta ningunea a la representación legal de las personas trabajadoras en su más amplio espectro y desprecia las obligaciones que como empresa debe cumplir en materia de prevención de riesgos laborales para las PTIS".

Denuncias

Por otra parte, la plantilla denuncia la reducción en las nóminas de febrero de los importes correspondientes a seis días de trabajo y vacaciones coincidentes con la semana blanca. “Ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del colectivo PTIS".

Asimismo, CGT asegura que otro de los motivos de esta huelga en Málaga es que "al personal PTIS se le obliga a realizar funciones de enfermería sin la cualificación específica y en una práctica de intrusismo profesional sobre la que ya se ha pronunciado el propio Colegio de Enfermería".

El colectivo se pone en pie de guerra "ante la dantesca situación laboral de los PTIS, que no solo se infravalora por la Administración andaluza, sino que es machacada literalmente por la subcontrata Externa Servicios Generales", sostienen.