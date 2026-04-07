Puente resalta que los datos de la Semana Santa en Málaga "acaban con los bulos" del PP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha resaltado que los datos económicos y turísticos de la provincia de Málaga en Semana Santa "acaban con los bulos" que el PP "ha estado elaborando en las últimas semanas" a raíz del corte de la conexión directa de AVE, por lo que les ha reclamado lealtad institucional.

Puente se ha pronunciado así en el Senado, en respuesta al PP, después de que este lunes se conociera que los hoteles de la Costa del Sol han mejorado sus previsiones iniciales y han registrado una ocupación media del 82,25 % durante Semana Santa, lo que supone 2,67 puntos más que en 2025, según informó la patronal Aehcos.

Ha achacado a los populares que hayan utilizado lo ocurrido en Álora -donde se produjo el desprendimiento de un talud que inutilizó las vías del tren- para hacer al Gobierno "culpable" de unos perjuicios económicos "inventados" porque vieron en esta situación "una oportunidad política" ante las próximas elecciones andaluzas.

Los 1.300 millones de pérdida

Al respecto, se ha cuestionado "cómo lo han calculado, si con la regla del dos por diez del señor Feijóo". Ha subrayado que el PP, "con el apoyo inestimable de sus terminales mediáticas", cuantificaba en 1.300 millones de euros las pérdidas, pero la semana pasada las instituciones andaluzas ya "le vieron las orejas al lobo" porque los datos "advertían de que iba a suceder lo contrario".

El ministro de Transportes ha argumentado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "empezó a recoger cable" y dijo que "casi no iba a haber ninguna incidencia", y que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "también dijo que iba a ser absolutamente nula".

La "realidad", ha continuado Puente, es que los datos que se conocen a día de hoy marcan un crecimiento del "3 por ciento" de la ocupación hotelera en Semana Santa respecto a 2025 y un 5 % de media de aumento en marzo. Además, ha subrayado que, frente a la caída del empleo que vaticinaba el PP, hay 14.307 afiliados más en marzo en Málaga, la mayor subida de la historia de la provincia, y 28.842 más en la comparativa interanual, el mayor aumento de todas las provincias andaluzas.

Puente ha recordado que el corte de la línea de Alta Velocidad "no es un capricho o decisión del Ministerio", sino una consecuencia de las lluvias torrenciales que hicieron "colapsar" un talud, lo que ha comparado con decenas de carreteras autonómicas y provinciales que siguen sin reparación a día de hoy.

Respuesta de José Alberto Armijo (PP)

Por su parte, el senador del PP José Alberto Armijo ha considerado que el crecimiento de Málaga se ve "frenado" por el "abandono" de las políticas de mantenimiento de las infraestructuras de movilidad. Ha dicho que desatender el mantenimiento conlleva "accidentes e incidentes", como los ocurridos en Adamuz y Álora, y ha lamentado que la Alta Velocidad "se ha convertido y en la baja y tortuosa velocidad".

"Cuando los hechos se abren paso, lo más prudente es aparcar la cuestión, traer aquí esta pregunta le deja en muy mal lugar", ha dicho Puente al senador popular en referencia a los últimos datos.

El exalcalde de Nerja le ha preguntado al ministro "cómo valora el impacto de dicha desconexión directa, para cuándo prevé su restablecimiento definitivo y si valora aplicar medidas temporales para amortiguar dicho impacto". Así, ha considerado que "para erradicar el impacto de dicha desconexión, para erradicar la desconexión de sus políticas con Málaga, le pedimos empatizar con las instituciones malagueñas, manteniendo relaciones basadas en el diálogo, la coordinación, el respeto y la lealtad institucional".

Así, le ha instado "especialmente" que "reconecte con Málaga, impulsando los proyectos pendientes y claves para su desarrollo turístico, económico y social", poniendo como ejemplo el tren litoral, "esencial para la conexión ferroviaria de la Costa del Sol"; además de finalizar las obras de ese talud para recuperar la conexión directa por AVE.

Ocupación en Semana Santa

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) resaltó este lunes que en Semana Santa aumentó el turismo internacional y que la buena climatología ha ayudado a impulsar las reservas de última hora. La asociación destacó el "comportamiento positivo del destino", con niveles de ocupación "elevados" gracias al impulso del turismo internacional, el clima y "pese a la desconexión ferroviaria", en alusión a la falta de AVE directo entre Madrid y Málaga.

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Entre el 27 de marzo y el 6 de abril, la ocupación media de los establecimientos alcanzó el 82,85 %, lo que supone un incremento de 2,67 puntos porcentuales respecto a la Semana Santa de 2025 (80,18 %), que tuvo lugar del 13 al 20 de abril. En los días considerados "clave" de la Semana Santa, del jueves 2 de abril a este lunes 6, la ocupación se ha situado en el 85,26 %, lo que confirma una alta demanda concentrada en los días festivos, en los que se ha superado en 2,04 puntos el promedio del pasado año (83,22 %).