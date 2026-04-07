Málaga es la segunda provincia de de España que más empresas crea por cada mil habitantes: este es el ranking nacional

La creación de nuevas empresas en España sigue concentrada, por volumen, en los grandes polos económicos que representan Madrid y Barcelona, que mantienen su posición gracias a su tamaño económico, su capacidad de atracción de inversión y un ecosistema empresarial consolidado. Sin embargo, el análisis sobre dinamismo emprendedor en relación con el nivel población apunta a otros focos de dinamismo. Ese es el caso de Málaga, que registró en 2025 un índice de 3,7 nuevas empresas por cada mil habitantes, una cifra que la coloca como la segunda de España en este apartado, sólo superada por Madrid, que presenta 4 firmas por cada mil habitantes.

Los datos se recogen en un análisis realizado por Accumin Intelligence a partir de los datos del Registro Mercantil. En España se constituyeron el año pasado un total de 111.784 nuevas sociedades, lo que supone un moderado crecimiento del 1,1% respecto a las 110.583 del periodo anterior.

Madrid, con 26.865 empresas, Barcelona con 17.024, Valencia con 6.645, Málaga con 6.271 y Alicante con 6.2721 copan las cinco primeras posiciones del ranking (aunque cabe resaltar que los datos difieren de la estadística de sociedades mercantiles elaborada por el INE y el IECA).

Según Accumin, el índice de creación de empresas por cada mil habitantes revela que Málaga, Baleares, Málaga o Alicante destacan por su alta intensidad emprendedora. Así, tras Madrid (4 firmas por cada millar de residentes) se colocan Málaga (3,7), Baleares (3,5), Alicante (3,3) y Barcelona (3).

Sectores donde se crean más empresas en España en 2025

Más allá de la geografía, el análisis sectorial de Accumin revela qué tipo de actividad está impulsando la creación de empresas en España. El sector inmobiliario lidera con un 15,5% del total de nuevas sociedades, seguido de construcción (13,1%), comercio y distribución (12,7%) y servicios profesionales (11,8%).

"Estos datos reflejan una estructura empresarial todavía apoyada en sectores tradicionales, con fuerte conexión al ciclo económico y alta capilaridad en el territorio", señala esta consultora.

Eso sí, sectores como finanzas y seguros (7,3%), telecomunicaciones y digital (3,6%) o logística (3,4%) ganan protagonismo, señalando una transición hacia modelos más intensivos en tecnología, eficiencia y gestión del capital.

Una agencia inmobiliaria en Málaga capital / L. O. / LMA

En paralelo, la hostelería (9,6%) mantiene un peso relevante dentro del ecosistema emprendedor, consolidando su papel como uno de los motores históricos de creación de empresas en España.

Claves para entender el cambio

"Las estadísticas de nuevas empresas en España muestran un patrón claro: el crecimiento no es homogéneo ni territorial ni sectorialmente. Por un lado, los grandes polos económicos siguen concentrando volumen. Por otro, territorios más pequeños, como Álava o Tarragona, ganan relevancia en términos relativos", explica Accumin a través de su director de Marketing, Gerardo Raído.

Al mismo tiempo, el tejido empresarial evoluciona desde sectores tradicionales hacia actividades con mayor componente financiero, tecnológico y logístico. "Este doble movimiento redefine dónde se crea valor y cómo se estructura el crecimiento empresarial en España", afirma.