Estas son las horas en las que lloverá en Málaga este martes y miércoles, según la Aemet

La lluvia vuelve a Málaga. Tras una Semana Santa marcada por el sol y el buen tiempo, la Aemet pronostica precipitaciones y calima en Málaga durante toda esta semana.

La inestabilidad arrancará este martes por la influencia de una baja fría aislada situada al suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Málaga capital, la previsión apunta a que las lluvias comiencen este martes a partir de las 14.00 horas y se prolonguen hasta las 19.00 horas. Después habrá una tregua hasta las 22.00 horas, momento en el que volverá a llover con algo más de intensidad.

Se esperan lluvias moderadas, con acumulados de alrededor de tres litros por metro cuadrado, durante parte de la noche. Las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles.

Será entre las 10.00 y las 14.00 horas del miércoles cuando más llueva, con hasta cinco litros por metro cuadrado. A partir de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo seguirá nuboso.

La previsión también apunta a nuevas lluvias en Málaga de cara al viernes, así como durante el sábado y el domingo, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%.

Por el momento, la Aemet no ha activado ningún aviso al tratarse de precipitaciones débiles y moderadas.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá un descenso térmico, aunque en la Costa del Sol se escapa de esa bajada. Aquí, las mínimas rondarán los 14 y 17 grados algunos días, con máximas en torno a los 20ºC.