Tiempo
Estas son las horas en las que lloverá en Málaga este martes y miércoles, según la Aemet
Por el momento, la Agencia no ha activado ningún aviso al tratarse de precipitaciones débiles y moderadas
La lluvia vuelve a Málaga. Tras una Semana Santa marcada por el sol y el buen tiempo, la Aemet pronostica precipitaciones y calima en Málaga durante toda esta semana.
La inestabilidad arrancará este martes por la influencia de una baja fría aislada situada al suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología.
En Málaga capital, la previsión apunta a que las lluvias comiencen este martes a partir de las 14.00 horas y se prolonguen hasta las 19.00 horas. Después habrá una tregua hasta las 22.00 horas, momento en el que volverá a llover con algo más de intensidad.
Se esperan lluvias moderadas, con acumulados de alrededor de tres litros por metro cuadrado, durante parte de la noche. Las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles.
Será entre las 10.00 y las 14.00 horas del miércoles cuando más llueva, con hasta cinco litros por metro cuadrado. A partir de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo seguirá nuboso.
La previsión también apunta a nuevas lluvias en Málaga de cara al viernes, así como durante el sábado y el domingo, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%.
Por el momento, la Aemet no ha activado ningún aviso al tratarse de precipitaciones débiles y moderadas.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá un descenso térmico, aunque en la Costa del Sol se escapa de esa bajada. Aquí, las mínimas rondarán los 14 y 17 grados algunos días, con máximas en torno a los 20ºC.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- El alcalde de Málaga: 'No es clasista prohibir las sillas plegables, es un tema de seguridad