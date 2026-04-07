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Los vecinos del Parque del Oeste mantendrán la concentración del protesta de este sábado

Califican la respuesta municipal de que no hará reformas en el parque de "profundamente contradictoria y poco creíble", denuncian la "falta de transparencia" y siguen reiterando la falta de participación ciudadana, al tiempo que reclaman garantías al Ayuntamiento

Miembros del Movimiento Vecinal Parque del Oeste.

Miembros del Movimiento Vecinal Parque del Oeste. / La Opinión

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El Movimiento Vecinal Parque del Oeste ha anunciado en una nota que continuará con la concentración de protesta, de la que informó este periódico, prevista este sábado a las 12 en las pistas de fútbol del Parque del Oeste, para pedir más participación ciudadana a la hora de reformar esta zona verde.

Es la respuesta del colectivo a la nota de prensa del Ayuntamiento ayer, que informó de que encargó en 2023 un estudio previo al arquitecto Eduardo Rojas para reformar el Parque del Oeste, pero este estudio "no tuvo continuidad" y no hay nada presupuestado. "Por tanto, no está previsto desarrollar dicho proyecto ni licitar la obra".

Imagen de la pasarela proyectada en el Parque del Oeste.

Imagen de la pasarela proyectada en el Parque del Oeste en el estudio previo. / La Opinión

En la nota de respuesta los vecinos califican la explicación municipal de "profundamente contradictoria y poco creíble". En este sentido, señalaron que la primera información pública de este proyecto la recogieron los medios de comunicación en agosto de 2025, así como en octubre de ese año y "se volvió trasladar a la opinión pública que la reforma se llevaría a cabo e incluso que sería incluida en los próximos presupuestos".

El Movimiento Vecinal Parque del Oeste considera "inaceptable el oscurantismo, la falta de transparencia y la forma de actuar del Ayuntamiento, que ha jugado con un espacio fundamental para más de 165.000 personas sin contar con ellas". Por todo ello, anuncia que "sobran motivos para movilizarse" y advierte de que "no pararemos hasta tener garantías del Ayuntamiento".

Infografía con las nuevas oficinas de Limposam en el Parque del Oeste.

Infografía con las nuevas oficinas de Limposam en el Parque del Oeste, según el estudio previo de 2023. / La Opinión

"No es un proyecto archivado"

En una línea parecida, fuentes del colectivo han manifestado a La Opinión que no se trata de "un proyecto archivado", por lo que "no nos vamos a desmovilizar hasta que haya un compromiso formal".

Noticias relacionadas y más

El Movimiento Vecinal Parque del Oeste surgió en otoño de 2024, para oponerse al cierre parcial del Parque del Oeste por la celebración del Festival de las Linternas. Como informó este periódico, ha iniciado una campaña en change.org de recogida de firmas, para pedir más participación ciudadana, a la hora de pensar en el futuro esta zona verde.

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