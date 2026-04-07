Un vuelo Málaga - Madrid por 113 euros y 49 horas: "Sales un 6 de abril y llegas el día 8"

La falta de una conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid obliga a muchos usuarios a buscar alternativas para viajar entre ambas ciudades.

Entre todas las opciones, el avión entre Málaga y Madrid se ha convertido en la vía más rápida, pero también en la más cara. La desconexión ferroviaria ha disparado el precio de los vuelos, que llegan a alcanzar hasta los 400 euros por un solo billete de ida.

Para hacerse una idea, en Iberia un vuelo para la próxima semana cuesta 338 euros, mientras que otro de primera hora se sitúa en 296 euros.

Esta subida de precios ha llevado a algunos viajeros a buscar otras fórmulas para desplazarse, aunque a veces el remedio puede ser peor.

Eso es lo que le ha ocurrido a una malagueña - @romanafloress - residente en Madrid, que encontró un vuelo barato por 113 euros. La sorpresa llegó al ver el itinerario: 49 horas de viaje.

La joven denuncia que los vuelos suelen costar en torno a 308 euros, pero asegura que "lo que me escandaliza es un vuelo de 49 horas"

"Sales de Málaga, te vas a Marruecos, pasas 20 horas allí, luego vuelas a Marsella, donde te quedas 13 horas, después a Ibiza y ya de ahí, dirección Madrid", explica.

"Sales el 6 de abril y llegas el 8", dice entre risas.

El tren, la opción más viable

A pesar de que no existe una conexión directa en tren entre Málaga y Madrid, sí siguen operando trayectos ferroviarios, aunque con escala en Antequera.

Renfe ofrece a sus usuarios un traslado en autobús entre la estación de Santa Ana (Antequera) y la estación María Zambrano de Málaga, tanto a la ida como a la vuelta.

En cambio, el resto de compañías low cost no dispone de esta alternativa, por lo que el regreso debe hacerse en coche o en un autobús convencional.