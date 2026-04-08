Abril comienza con lluvias dentro de una primavera más seca de lo normal

El mes de abril comienza con lluvias durante esta semana en la provincia de Málaga, pero este breve paréntesis con precipitaciones que este miércoles pueden ser significativas en algunas localidades se enmarca con una primavera que a priori será bastante más seca de lo habitual [consulta la previsión del tiempo en Málaga].

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de evaluar los registros del mes de marzo, que se encuentra entre los 20 más secos de toda la serie histórica desde principios de la década de los 60. De hecho, los 33 litros por metro cuadrado que de media se han contabilizado en la provincia suponen un 43% respecto a la media de toda la serie histórica para el pasado mes.

Para el director de la Agencia de Meteorología en Málaga, Jesús Riesco, las previsiones para las próximas semanas no depararan de momento, según los modelos analizados, episodios de lluvias como los de estos días. Asimismo tampoco se registrarán temperaturas por encima de lo habitual, en consonancia al mes de marzo.

De hecho, el mes recién terminado se saldó con una media térmica provincial de 12,3 grados, apenas 0,2 grados por debajo de lo que se considera normal en Málaga, siempre en este tercer mes del calendario. «Ha sido un marzo en cuanto temperaturas ligeramente por debajo de la media. No ha ocurrido así con la lluvia, que hemos registrado menos de la mitad de las cantidades que de media se han recogido en más de 60 años», relata este portavoz territorial.

Las temperaturas esta semana sí que van a poder experimentar cambios llamativos. Habrá días que suban, como ocurrirá este jueves, o jornadas, como las del fin de semana, con nuevas lluvias, de bajada de los termómetros. De esta forma, la presente semana constituye un paréntesis frente a la estabilidad general que ha vivido la provincia en marzo, especialmente en los días de Semana Santa, y a la que se anuncia para más adelante y hasta que llegue mayo.

Lluvias este miércoles

En cuanto a las previsiones para el conjunto de la comunidad autónoma, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha recordado que la formación de una borrasca en el entorno de Lisboa deparará lluvias «un poquito más importantes» este miércoles, y especialmente «intensas, además de en la provincia de Málaga, en zonas de las de Córdoba y Jaén.

Al contrario, en Granada y Almería es «muy poco probable» que lleguen estas precipitaciones. Asimismo, las cuantías para las jornadas del jueves y del viernes serán de «poca cuantía», pero en la víspera del fin de semana se producirán precipitaciones leves «en casi toda Andalucía, intensificándose en la jornada del sábado», mientras que el domingo «sólo quedarán lluvias en la parte oriental». Del Pino alerta de que las temperaturas máximas, en pleno descenso, no pasarán de 20 grados este miércoles.