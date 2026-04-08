Licitadas las obras que convertirán el antiguo colegio María Auxiliadora de El Palo en un espacio cultural

Publicada la licitación de la obra de adaptación del antiguo colegio María Auxiliadora para destinarlo a uso cultural, por un importe de base de licitación de 2.412.089,55 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Paralelamente, también este pasado martes se abrió el plazo hasta el 23 de abril a las 13.00 horas para la contratación de la dirección de ejecución de dichas obras.

El objeto de este proyecto es, según se recoge en el pliego, la ejecución de obras que consisten en reparaciones y reformas interiores del inmueble, actualización de instalaciones, adecuación del edificio a la normativa de accesibilidad, redistribución de espacios para su adaptación a un uso cultural polivalente.

Casi cien años

El edificio fue diseñado por el arquitecto municipal Daniel Rubio Sánchez en el año 1928. El inmueble tiene un nivel de protección arquitectónica Grado I, según el catálogo de edificios protegidos del Pepri Centro y está calificado como equipamiento, en base al Plan General de Ordenación Urbana de julio de 2011 vigente.

La adaptación del antiguo colegio María Auxiliadora para los usos propios del Área de Cultura y Patrimonio Histórico requiere la ejecución de obras para solucionar los problemas derivados del deterioro propio por el paso del tiempo del edificio, además de dotarlo de funcionalidad para que se destine a uso cultural.

Por otro lado, paralelamente, también se ha abierto el plazo para la contratación de la dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud de dichas obras, por un importe de 42.471 euros (IVA incluido) y un período de ejecución de 10 meses. .