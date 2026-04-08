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La Aemet activa las alertas amarilla por lluvias en Málaga: las horas que más lloverá

Una nueva borrasca será la culpable de que vuelvan las precipitaciones esta semana a toda la provincia

La lluvia seguirá en Málaga durante toda la semana.

La lluvia seguirá en Málaga durante toda la semana. / M.F

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Adiós al buen tiempo en Málaga. La lluvia regresa esta semana y lo hace con avisos activados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvia y tormentas en toda la provincia hasta las 11.59 horas del miércoles.

Las comarcas afectadas son la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, Antequera, Ronda y la Axarquía, donde se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora y 40 mm en 12 horas. Aunque es alerta amarilla el nivel de "peligro es bajo".

La culpable de la vuelta de las lluvias será una borrasca que circulará al oeste de la Península, que dejará lluvias en la mitad occidental peninsular. Frente que, desde su posición, favorecerá la llegada de polvo en suspensión, por lo que las precipitaciones vendrán acompañados de calima. 

Durante la jornada del miércoles, las horas que en las que más lloverá serán entre las 10.00 y las 14.00 horas del miércoles, con hasta nueve litros por metro cuadrado. A partir de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, aunque volverá a llover sobre las 21:00 hasta las 01:00 horas.

¿Hasta cuándo lloverá?

La Agencia informa de que la semana estará marcada por "la inestabilidad y los altibajos diarios en el comportamiento térmico".

La situación de inestabilidad comenzará este martes, "debido a la afectación de una baja fría aislada que se situará al suroeste peninsular", tal y como avanza la Aemet. 

El jueves volverá el sol, sin embargo el cielo tardará poco en volver a nublarse. La previsión también apunta a nuevas lluvias en Málaga de cara al viernes, así como durante el sábado y el domingo, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%.

Esta situación se extiende a distintos puntos de la provincia, como Antequera, Axarquía y Coín donde se esperan lluvias durante toda la semana, con tormentas el miércoles. En el entorno de Ronda también habrá precipitaciones, donde el cambio de tiempo se dejará notar con mínimas de hasta 9 grados. 

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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet asegura que habrá un descenso térmico, aunque en la Costa del Sol se escapa de esa bajada. Aquí, las mínimas rondarán los 14 y 17 grados algunos días, con máximas en torno a los 20ºC. 

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