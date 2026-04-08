La Agencia Tributaria espera recaudar un 26% más en Málaga con la campaña de Renta 2025 por el alza de la vivienda y el buen momento de la Bolsa

La Agencia Tributaria prevé devolver este año en Málaga un total de 399 millones de euros a 539.843 contribuyentes en la campaña de la Renta de 2025, que arranca este miércoles 8 de abril. Hacienda espera recibir en esta campaña 892.101 declaraciones en Málaga (un 2,1 % más que en la campaña anterior gracias a la creación de empleo, un factor que también se reproduce a escala nacional), según ha avanzado durante la presentación de la misma.

Se ha abierto ya el plazo para presentar por internet la declaración del IRPF 2025. La Agencia Tributaria asegura que las devoluciones se iniciarán en apenas 48 horas, el próximo viernes, para algunos de los que hayan comenzado ya a confirmar el borrador. Este año la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de ‘Renta Directa’. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble que el alcance potencial del pasado año.

La mayoría de declraciones en Málaga saldrán así a devolver -los citados 539.843, un 2,5% menos- por el mencionado importe de 399 millones de euros, un 5,5 % menos.

En cambio, otras 270.185 declaraciones serán a ingresar, un 11,4% más, por un importe de 1.075 millones, lo que supone un repunte del 26,4%. Esa tendencia, que también se da en las previsiones a nivel nacional, ha sido justificada por la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado.

Vivienda y Bolsa, dos factores clave

Así, el aumento del precio de la vivienda en España ha llevado a que las compraventas realizadas en el ejercicio de 2025 hayan dejado significativas ganancias patrimoniales para los vendedores, que ahora tributarán en el IRPF, lo que provocará un aumento de la recaudación.

El otro pilar que explica la subida de ingresos prevista por la Agencia Tributaria es el aumento de los valores en la Bolsa y en el capital mobiliario a lo largo del pasado año. El hecho de que buena parte de esas ganancias no estuvieran en su momento, durante la venta, sujetas exactamente a la retención que les corresponde, motivará ahora mayores importes a ingresar en lasdeclaraciones de los beneficiarios.

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Por otro lado, también se ha producido un inremento de de dos puntos en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, un factor introducido en la reforma fiscal de final de 2024.

Datos previstos en España para la Renta 2025

En España, Hacienda prevé devolver 13.271 millones de euros a 15,7 millones de contribuyentes en la campaña de la renta de 2025, con descensos del 3,2% y el 1,8% respectivamente en relación al año anterior. La Agencia espera 25,25 millones de declaraciones -un 2,1 % más-. De esta unos 7,7 millones de declaraciones serán a ingresar, un 10,3 % más, por importe de 24.628 millones, lo que supone un repunte del 18,4%.

Desde este miércoles se puede presentar la declaración por internet -con Renta Web, Renta Directa o por la aplicación móvil-, pero quienes quieran hacerlo por teléfono o con el servicio de videollamada en municipios pequeños tendrán que esperar al 6 de mayo y quienes opten por la atención presencial, al 1 de junio.

La campaña termina el 30 de junio, aunque las declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse tendrán que estar entregadas el 25 de junio.