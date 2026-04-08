Almudena García, acampa noche y día frente al Ayuntamiento de Málaga ante la amenaza de desahucio: "Me quieren dejar en la calle"

Almudena García, de 47 años, cuenta a La Opinión que si el Instituto Municipal de la Vivienda la echa de su piso en alquiler en la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabelo, el próximo jueves, 16, con el respaldo del juez, ni ella ni su familia tendrán un techo bajo el que vivir.

«El IMV me ofrece una noche en un albergue y que me busque un alquiler social; pero he llamado a inmobiliarias y particulares y no hay pisos. Si no encuentro ¿qué hago?, ¿me quedo en la calle?», se pregunta.

Javier Jiménez y Almudena García, el pasado 17 de marzo en su piso, cuando se aplazó un mes el desahucio. / A.V.

Su situación se ha vuelto tan desesperada, que desde ayer tarde ella y su marido acampan frente al Ayuntamiento. «Me quedaré el tiempo que haga falta. Me tienen que dar una solución», recalca.

Dado que, desde un principio, la Policía Local no les permitió instalar una tienda de campaña, la pareja ha optado por permanecer delante del Ayuntamiento en sillas de la playa.

Como destaca Almudena, no lucha por ella, sino por su marido Javier Jiménez, «que está diagnosticado de esquizofrenia y le dan brotes», y subraya que esta situación «es un sufrimiento para mí y para él», que ya ha tenido un intento de suicidio en el que intervino la policía.

Vecinos y colectivos acompañaron al matrimonio de Hacienda Cabello en su protesta delante del Ayuntamiento. / Álex Zea

Además, en su casa de Hacienda Cabello vive su hijo de 24 años, que está separado y es padre de una niña de 21 meses, que pasa días reglados en casa de los abuelos. El régimen de visitas de la nieta también peligraría con el desahucio, comenta Almudena.

Como informó La Opinión, el pasado 17 de marzo el desahucio se aplazó un mes, después de que ella y su marido firmaran un escrito de conformidad para salir de la vivienda el próximo 16 de abril.

A este respecto, Almudena explica que firmaron «con coacción», para no verse obligados a abandonar de inmediato la casa. Para esta inquilina, el IMV «está creyendo una mentira».

La madre de Javier

El desencadenante del desahucio es, paradójicamente, su suegra, la madre de Javier, que según informó a este diario el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, sigue siendo la titular de la vivienda, y ahora mismo vive con un hijo, hermano de Javier, en una habitación. Según el concejal, la denuncia partió de ella porque «su hijo no le deja entrar en la casa».

La versión de Almudena García es que, en realidad, su suegra «no ha vivido nunca en el piso» de Hacienda Cabello, salvo unos meses de 2021, «de febrero a julio», cuando su nuera le ofreció quedarse a vivir con su familia, después de que tuviera que vender su vivienda en propiedad y se quedara sin casa. «Fue por problemas con el banco y se fue por su propio pie, denunciando que le habíamos echado», lamenta.

Los vecinos se concentraron el 17 de marzo en la entrada al bloque del IMV en la calle Cirilo Salinas, en Hacienda Cabello, para protestar por el desahucio. / A.V.

Para Almudena, el que su marido aparezca en el contrato original como conviviente con la madre, el hecho de que aparezcan empadronados e incluso que recibieran en 2010 la renovación del alquiler, aparte de llevar 23 años en el piso, son argumentos más que suficientes para defender que son los verdaderos inquilinos.

Otra cuestión en la que hizo hincapié el concejal Francisco Pomares es que el matrimonio no paga alquiler desde 2012. Almudena García responde que los impagos comienzan «en 2023» y que antes hubo recibos sin pagar que han ido actualizando. De hecho, la familia, con la colaboración del colectivo ‘Un Techo por Derecho’, ofreció al IMV un plan de pago que este ha rechazado.

«Doy este paso porque no me quieren dar una solución y me quieren dejar en la calle», critica.

Colectivos de apoyo

Ayer, Almudena García y Javier Jiménez estuvieron acompañados por vecinos de Hacienda Cabello, así como por miembros de los colectivos ‘Un Techo por Derecho’ y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

El matrimonio de Hacienda Cabello asegura que no se moverá hasta que el Ayuntamiento le encuentre una solución. / Álex Zea

De este último colectivo, la portavoz Carmela Olmedo lamentó que el caso del matrimonio sea tan común en Málaga: «que el derecho a la vivienda no se tiene en cuenta».

Además, llamó la atención sobre que, «en esta ocasión, el casero es público, es el IMV»; por lo que consideró «intolerable» que se les desahucie, «con 23 años viviendo en el barrio». Por último, mencionó la situación de vulnerabilidad social de la familia y la enfermedad de Javier.

Por su parte Ana Cortés, portavoz de ‘Un Techo por Derecho’, criticó que, con decisiones como esta, «los políticos promueven la desigualdad y la pobreza», al dejar «a esta familia, a los pies de los caballos».

Almudena y Javier, este miércoles a las 7.30, en la parada del 31 del Paseo del Parque, donde han pasado la noche, a causa de la luvia. / A.V.

Visita del alcalde y noche en una parada

Almudena García ha explicado a La Opinión este miércoles a primera hora de la mañana, que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se acercó a la pareja a conocer su caso. También hablaron con De la Torre dos hermanos de la suegra de Almudena y varias vecinas, que respaldaron la argumentación de la pareja de que han sido ellos los únicos inquilinos del piso en 23 años, que se cumplen el próximo octubre. "El alcalde nos dijo que intentaría darnos una cita", explicó Almudena.

Las lluvias persistentes de esta noche han obligado a la pareja a pasar la noche en la marquesina de la línea 31 de la EMT, en el mismo Paseo del Parque. Dado que la Policía Local no les permitió acampar con una tienda de campaña, contaban con sillas de la playa y una sombrilla, por lo que