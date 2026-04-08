Por Andalucía llama a movilización "masiva" el próximo 12 de abril por la defensa de la sanidad pública

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha hecho este miércoles un llamamiento "masivo" a la ciudadanía malagueña para que se sume a la manifestación del próximo 12 de abril en defensa de la sanidad pública. "Es vergonzoso que Málaga sea una de las provincias donde más han aumentado los seguros privados. No es por gusto, es por desesperación y frustración", ha insistido.

El candidato de la coalición de izquierdas ha instado a los malagueños a "salir a la calle porque lo que está haciendo Moreno Bonilla" apelando a los 1.069 efectivos sanitarios que, insiste, "ha perdido la provincia en su última legislatura". Alba ha criticado que el "deterioro" de la sanidad pública es "premeditado" y responde "a un plan".

"Desmantelar lo público en favor de lo privado"

Alba cree firmemente que la movilización del 12 de abril, impulsada por más de veinte organizaciones, marcará un antes y un después en la campaña electoral de Moreno. "Está haciendo todo lo posible por esconderse y no asumir su responsabilidad en la grave crisis sanitaria de nuestra comunidad", ha recalcado. Para el candidato, el plan de Moreno "pasa por el desmantelamiento del sistema público para favorecer a la privada".

Por Andalucía asegura que, de volver a gobernar el PP los próximos cuatro años en Andalucía, "el negocio de empresas privadas seguirá garantizado". Un negocio, señalan, "evidente y letal para los servicios públicos".

Propuestas

El candidato ha subrayado que desde Por Andalucía proponen "sentido común", lo que traducen en un lema: "Dinero público para la pública". El partido promete "blindar el sistema" recuperando a 12.000 profesionales a nivel andaluz y "cumpliendo con las necesidades de la provincia". Unas propuestas que se basan en el refuerzo de la atención primaria, la reducción de las listas de espera o la recuperación de los servicios privatizados.

Por último, Alba ha recordado que Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que peor valora su sanidad en todo el Estado, con una de cada dos personas insatisfecha con el servicio. "Estamos convencidos de que este descontento es el motor de un cambio necesario que debe empezar por la fiscalización absoluta de todos los convenios con la sanidad privada. Tras las manifestaciones de este domingo, Moreno Bonilla tendrá motivos para estar preocupado y la ciudadanía andaluza tendrá motivos para la esperanza", ha concluido.