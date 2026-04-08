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La autopsia concluye que Haitam Mejri murió durante su detención en Torremolinos por "delirio agitado"

La jueza que instruye el caso no ha tomado ninguna decisión tras recibir el informe oficial, que apunta a una reacción adversa a las drogas agravada por las patologías de corazón previas del fallecido

El abogado Samuel Tejada, junto a la familia del fallecido.

El abogado Samuel Tejada, junto a la familia del fallecido. / Álex Zea

La Opinión

La autopsia oficial concluye que la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos se debió a un cuadro de delirio agitado y descartaría el uso de las pistolas taser de los agentes como causa del fallecimiento, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación. Este informe, que se ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad costasoleña, ha sido realizado por el Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) y ha contado con la participación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla.

El abogado de la familia tilda el informe oficial de "muy vago" por no revelar las 86 lesiones ni los infiltrados sanguíneos del cuello que aporta el estudio privado, "mucho más científico y descriptivo"

Entre las conclusiones, el estudio señala que la muerte se habría producido por una reacción adversa a las drogas, agravado por patologías de corazón, según ha adelantado Diario Sur. Samuel Tejada, abogado de la familia del fallecido, ha calificado este informe de "muy vago porque no revela las 86 lesiones ni los infiltrados sanguíneos del cuello derivados de la estrangulación que se ve en los videos" de la actuación policial. "Nuestro informe es mucho más científico y descriptivo. Y valoraremos denunciar la falta de interés en el Instituto de Medicina Legal por determinar las lesiones porque están encubriendo el maltrato recibido", ha añadido Tejada.

Desde que se produjo el suceso el 7 de diciembre, la familia de Haitam siempre ha defendido que se trató de una acción policial excesiva y que Haitam no habría muerto si no se le hubiera causado "tanta presión" corporal durante su arresto, ya que consideran que limitaba su respiración. De hecho, el pasado mes de marzo presentaron un informe firmado por el especialista en Medicina Legal y Forense Aitor Curiel que destaca que, además de las descargas eléctricas, el paro cardiaco estuvo precedido de la insuficiencia cardiorrespiratoria que le provocaron acciones como la presión en cuello, tórax y extremidades.

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Sin decisión judicial

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que la juez encargada del caso ha rechazado confirmar las conclusiones definitivas de la autopsia que, añaden, ya tienen las partes que forman parte del proceso y la Fiscalía. Estas mismas fuentes han añadido que dichas conclusiones no han supuesto de momento ninguna decisión de la instructora sobre la continuidad de la investigación o su archivo.

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