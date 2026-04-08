Aviso de la Guardia Civil a los conductores malagueños: estas son las falsas multas de tráfico que no deben pagar bajo ningún concepto

Tras los constantes desplazamientos de gran parte de los malagueños por toda la provincia y el resto de la geografía nacional durante esta Semana Santa, son muchos los conductores que han recibido una sorpresa no muy grata en forma de multa de tráfico por infracciones como exceso de velocidad. Sin embargo, la Guardia Civil ha querido poner en alerta a la ciudadanía sobre unos correos y mensajes de supuestas sanciones que no deben pagar en ningún concepto por tratarse de una estafa.

Se trata de un nuevo fraude realizado por parte de ciberdelincuentes que se basa en el envío de mensajes de texto o correos electrónicos en el que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y les aseguran que tienen una multa pendiente de cobro que, de no pagar en un periodo breve de tiempo, aumentará su cuantía un 50%.

Mensajes fraudulentos tras Semana Santa que buscan robar datos

La propia Guardia Civil ha sido la encargada de mostrar esta nueva problemática que está afectando a conductores de Málaga y el resto del país, de la que ha asegurado: "Tras periodos vacacionales como Semana Santa, te pueden llegar mensajes texto fraudulentos que suplantan a la DGT con el fin de sustraer datos personales".

Además, ha recalcado sobre estos mensajes: "Informan al destinatario sobre presunta multa de tráfico, solicitando que pinche un enlace adjunto. No piques".

Así es el falso aviso de multa por exceso de velocidad

Así, los afectados reciben SMS o correos electrónicos en los que les indican que tienen una "multa por exceso de velocidad" y que deben "pagar puntualmente para evitar acumulación", tras lo que añaden un enlace que supuestamente lleva a la página real de la Dirección General de Tráfico para proceder al pago.

Sin embargo, tanto el mensaje como la página web, similar a la de la DGT aunque con una URL distinta y faltas de ortografía, son falsos y forman parte de una campaña de fraude que busca hacerse con los datos personales y bancarios de sus víctimas.

INCIBE confirma campañas que imitan la web oficial de Tráfico

Tal y como ha recalcado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), estas campañas incitan a las víctimas a realizar el pago de manera urgente para evitar un recargo de un 50% en su multa y posibles demandas judiciales.

"El mensaje incluye un enlace que redirige a un sitio web falso que imita el oficial de la DGT y en el que se solicitan diferentes datos personales y bancarios para realizar el supuesto pago", ha recalcado la institución, que ha pedido prudencia a la población y que no pinchen en este enlace y, sobre todo, no den su información personal.

Las claves para detectar que se trata de una estafa

Uno de los detalles que ayudan a detectar que se trata de un fraude y no de una multa real son las faltas de ortografía y gramática que se encuentran tanto en la redacción del mensaje o el correo electrónico como en la página web.

Además, tal y como ha explicado INCIBE, es necesario observar la dirección del remitente de los mensajes, que no será la oficial de la DGT, así como la sensación de urgencia que se transmite a la víctima y la URL de la página web que imita a la Dirección General de Tráfico, que será diferente a la verdadera.

Cómo comunica realmente la DGT sus sanciones

Asimismo, es necesario recordar que las sanciones de Tráfico solo se comunican a través de correo postal o la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas de la institución, pero en ningún caso se hace por correo electrónico o mensaje de texto.

Si se recibe uno de esos mensajes fraudulentos, lo primero es no acceder a la URL, bloquear al remitente y eliminar el mensaje para evitar cualquier posible riesgo, así como reportar la incidencia al buzón de INCIBE para avisar al resto de ciudadanos sobre esta estafa.

Qué hacer si ya has pulsado el enlace o dado tus datos

Para aquellos que sí hayan accedido al enlace y hayan proporcionado sus datos personales o bancarios pensando que se trataba de una multa real, INCIBE ha aconsejado contactar "con la mayor brevedad posible" con su banco para conocer las medidas necesarias para proteger la cuenta que ha proporcionado a los ciberdelincuentes.

Además, será necesario guardar todas las capturas y pruebas posibles, y presentarlas junto con la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Si tienes dudas sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, recuerda que este organismo comunica sus sanciones únicamente a través de correo postal o, en caso de no localizarte en tu domicilio, mediante una publicación en el tablón edictal. También puedes recibir notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV)", ha incidido INCIBE.