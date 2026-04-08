El Ayuntamiento de Málaga recorta su deuda en 59 millones y cierra 2025 con 197 millones pendientes

La deuda del Ayuntamiento de Málaga sigue bajando y lo hace con intensidad. El cierre de 2025 deja una fotografía que el equipo de Gobierno municipal exhibe como uno de sus principales argumentos de solvencia: 59 millones de euros menos en un año, una caída del 23,05% que sitúa el pasivo municipal en 197 millones, según los últimos datos del Banco de España. El Consistorio cerró el años con esta importante rebaja de su deuda municipal. A 31 de diciembre, el pasivo ascendía a 197 millones de euros, frente a los 256 millones contabilizados en la misma fecha de 2024.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado, ha puesto el acento en que esa cifra todavía sería menor si se descuentan los préstamos ligados a la promoción de viviendas protegidas. En ese caso, la deuda se reduciría hasta los 153 millones de euros, una precisión que el equipo de gobierno considera relevante a la hora de comparar la situación financiera de Málaga con la de otras grandes ciudades.

El peso de las viviendas protegidas

El Ayuntamiento insiste en que, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios, los datos del Banco de España sobre Málaga sí incorporan el dinero solicitado para financiar la construcción de VPO. Esa circunstancia, según sostiene el Consistorio, eleva la cifra total de deuda que aparece en las estadísticas oficiales.

De hecho, el gobierno municipal subraya que muchas ciudades no incluyen esos préstamos en sus balances comparativos, por lo que fija en 153 millones la referencia que, a su juicio, permite una lectura más homogénea de la situación real de las cuentas municipales.

Fuerte caída en el último tramo de 2025

La evolución también fue especialmente intensa en la recta final del año. Entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025, la deuda municipal experimentó un notable descenso.

Sin contabilizar los préstamos vinculados a viviendas protegidas, el recorte fue de 92 millones de euros, hasta quedar precisamente en 153 millones, ha informado el Ayuntamiento. Si se suman esas operaciones, la bajada en el último trimestre alcanza los 94 millones, con un saldo total de 197 millones al cierre del ejercicio.

Ese ajuste refuerza la idea de una reducción acelerada del endeudamiento en los últimos meses de 2025, en un contexto en el que el Ayuntamiento busca consolidar una imagen de estabilidad financiera.

Muy lejos del tope legal

Otro de los datos que el Consistorio destaca es el relativo al índice de endeudamiento municipal. A 31 de diciembre de 2025, ese indicador se situaba en el 36,19%, un porcentaje que queda más de 73 puntos por debajo del máximo legal permitido, fijado en el 110%.

La distancia respecto a ese techo es el argumento que emplea el Ayuntamiento para defender que Málaga mantiene una posición holgada en materia financiera, pese a seguir arrastrando una deuda significativa en términos absolutos.

Un dato clave para el relato económico municipal

La rebaja de la deuda del Ayuntamiento de Málaga se convierte así en uno de los principales indicadores que el Gobierno local pone sobre la mesa para reivindicar su gestión económica. La caída de 59 millones en un año y el descenso del endeudamiento hasta el 36,19% permiten al Consistorio reforzar su discurso de contención financiera.

Al mismo tiempo, la referencia a los préstamos para viviendas protegidas introduce un matiz político y contable que el Ayuntamiento quiere explotar: el de una comparación con otras ciudades en la que, sostiene, Málaga parte con un criterio más exigente al incorporar conceptos que otros municipios no reflejan del mismo modo.