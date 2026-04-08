El CaixaForum Málaga arranca en Manuel Azaña: las obras previas comienzan el 13 de abril

Ya no es solo un plano, una licencia o una promesa ambiciosa. El futuro CaixaForum Málaga empieza a dejar huella física en la rotonda de Manuel Azaña. La parcela donde se levantará uno de los grandes equipamientos culturales llamados a marcar la próxima década en la ciudad activa desde este mes su maquinaria previa: primero la implantación logística; después, la obra de verdad. El proyecto entra así en una nueva fase y acerca por fin al distrito de La Cruz del Humilladero una infraestructura largamente esperada. Empieza a moverse de verdad. La parcela frente a la Comisaría de Policía ya exhibe carteles que prohíben aparcar desde el 12 de abril, en vísperas del inicio, el lunes 13, de los trabajos previos a la obra, según la información trasladada por fuentes de la Fundación 'La Caixa'. No se trata aún del arranque pleno de la construcción del edificio, pero sí de la fase que pone en marcha toda la implantación logística necesaria para una actuación de esta magnitud.

La actuación que arranca ahora corresponde a la preparación material del solar: vallado, colocación de casetas, organización de accesos, señalización y demás elementos necesarios para ordenar el tajo antes de la ejecución de la obra principal. Es, en términos prácticos, el primer gesto visible de un proyecto que llevaba meses avanzando en el plano administrativo y que ahora empieza a transformar físicamente el entorno de Manuel Azaña.

Desde la Fundación 'La Caixa' mantienen, no obstante, la cautela sobre el momento exacto en que comenzará la obra en sentido estricto. La referencia oficial sigue siendo la misma: el inicio de la construcción se mantiene previsto antes de junio de 2026, sin que por ahora se concrete una fecha cerrada. Ese calendario coincide con el comunicado difundido por el Ayuntamiento de Málaga tras la concesión de la licencia de obras, en el que se indicaba precisamente que los trabajos arrancarían antes de junio y que la apertura del equipamiento se proyecta para 2028.

Los trabajos previos logísticos del CaixaForum comenzarán el 13 de abril. / Álex Zea

Del papel a la calle

El paso que ahora se da tiene un valor simbólico y político evidente. El proyecto del CaixaForum Málaga llevaba tiempo descontándose como una de las grandes apuestas culturales de la ciudad, pero faltaba el salto del expediente al terreno. Ese salto ya se ha producido. La Gerencia Municipal de Urbanismo concedió la licencia de obras el pasado 4 de marzo de 2026, un trámite clave que despejó el camino para la construcción del edificio. En esa misma comunicación oficial se detallaba que la inversión prevista ronda los 30 millones de euros y que la ejecución ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas integrada por Sacyr y la malagueña Guamar.

Antes, la Junta de Gobierno Local había aprobado en diciembre de 2025 la concesión demanial de la parcela municipal a favor de la fundación por un plazo de 55 años, prorrogable hasta el máximo legal de 75. El solar cuenta con 5.564 metros cuadrados de superficie y un techo máximo edificable de 12.240 metros cuadrados.

Un icono cultural para Málaga

El futuro CaixaForum no será un equipamiento menor. El diseño, firmado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, plantea un edificio integrado en el paisaje y coronado por una gran cubierta con forma orgánica de gota de agua, llamada a convertirse en una de las imágenes reconocibles del nuevo skyline cultural de la ciudad.

El centro dispondrá de 9.417 metros cuadrados construidos, con dos grandes salas de exposiciones, auditorio, salas polivalentes, espacio educativo, cafetería-restaurante y librería-tienda. A ello se sumará una zona verde exterior abierta al público para actividades al aire libre, con la que se busca reforzar la dimensión urbana y vecinal del proyecto.

La Caixa

Transformación urbana en La Cruz del Humilladero

El proyecto no se limita al edificio. Urbanismo aprobó también la tramitación del jardín exterior que acompañará al futuro CaixaForum Málaga, con un presupuesto de 515.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, previsto en paralelo a la obra principal. La actuación incluye la urbanización del espacio libre del entorno y mejoras en la conexión con calles próximas como Juan Carlos Onetti, además de un paisajismo adaptado a las condiciones del terreno mediante la creación de pequeñas dunas modeladas y nuevo sustrato para favorecer la vegetación.

Ese frente exterior refuerza la idea de que el CaixaForum está llamado a ser algo más que un contenedor cultural: también quiere funcionar como pieza de renovación urbana en una de las grandes bolsas de oportunidad de La Cruz del Humilladero, junto a la Comisaría Provincial y en un enclave muy visible del eje oeste de la ciudad. Esa lectura urbana ya estaba presente en el acuerdo suscrito en marzo de 2023 entre el alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la fundación, Isidro Fainé, para implantar en Málaga este nuevo centro cultural.

Con la señalización previa ya colocada y el inicio de la logística fijado para el 13 de abril, el proyecto entra en una fase en la que deja de ser expectativa para convertirse en obra en marcha, aunque todavía en su escalón inicial. En una ciudad acostumbrada a anunciar grandes equipamientos con años de antelación, el movimiento en la parcela de Manuel Azaña tiene un mensaje claro: el CaixaForum Málaga empieza por fin a salir del render.