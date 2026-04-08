Crisis ferroviaria
Una incidencia técnica provoca retrasos en la conexión de alta velocidad Madrid-Málaga
La avería, registrada en un tren Avant que cubría el trayecto entre Madrid Puerta de Atocha y Puertollano, ha sido subsanada y la circulación ferroviaria ha quedado normalizada
Una incidencia técnica en un tren Avant que cubría el trayecto entre Madrid Puerta de Atocha y Puertollano ha generado retrasos en varias conexiones, entre ellas Madrid-Málaga.
La avería, que ha persistido durante varios minutos, ha sido subsanada y la circulación ferroviaria ha quedado normalizada "de forma paulatina", según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales.
La compañía ha advertido de que el problema podía provocar demoras en los trenes de alta velocidad que circulan entre ambas localidades, así como en las conexiones de Madrid con Toledo, Ciudad Real y Andalucía.
Renfe ha señalado que sus equipos trabajaban para resolver la avería "lo antes posible" y ha agradecido la comprensión de los viajeros afectados. Una vez subsanada la incidencia, el servicio ha quedado recuperado, aunque algunos trenes han podido arrastrar retrasos puntuales.
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