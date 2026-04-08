Sucesos
Dos detenidos en Málaga por asaltar viviendas mientras los moradores dormían
Los arrestados, que utilizaban los métodos del resbalón y el impresioning para abrir las puertas, actuaban en el distrito de Bailen-Miraflores
Dos jóvenes han ingresado en prisión por tres asaltos en viviendas en Málaga que cometían cuando los moradores dormían. Según la Policía Nacional, accedían a los inmuebles abriendo las puertas por los métodos del resbalón y del impresioning, aunque en dos de los robos fueron sorprendidos por las víctimas.
El Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga asumió el caso el pasado mes de marzo tras un robo en una vivienda de ubicada en el distrito de Bailen-Miraflores cuando las víctimas dormían, en este caso por parte de un varón que iba encapuchado. Días después, este mismo ladrón, acompañado de un segundo hombre que también llevaba prendas que cubrían su rostro, trató de perpetrar otros dos delitos en la misma zona, aunque en esta ocasión no lograron su objetivo al ser sorprendidos por las víctimas cuando intentaban acceder a la vivienda.
Tras analizar el modus operandi y la ubicación de las viviendas afectadas, los investigadores determinaron que los ladrones conocían perfectamente la zona en la que actuaban y que utilizaban dos técnicas para abrir las puertas. Por un lado, el resbalón, método que se utiliza cuando la llave no está echada y que consiste en abrir el pestillo con la ayuda de una tarjeta plastificada. Por otro, el impresioning, que es hacer una copia de la llave utilizando el bombín como molde.
Semana Santa
Las huellas obtenidas en las puertas llevaron a los agentes a un candidato como sospechoso del primer asalto, un joven de 23 años que posteriormente se asoció con un chico de 18 para actuar juntos. Los dos fueron detenidos y los agentes encontraron en el registro domiciliario documentos sustraídos en los robos, teléfonos móviles, útiles de apertura e indumentaria para cometer los asaltos.
Los investigadores consideran que ambos habían iniciado esta actividad delictiva recientemente y que querían aprovechar la Semana Santa para hacer su agosto, pero la acción policial lo evitó. Los dos jóvenes han ingresado en prisión por orden la autoridad judicial.
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