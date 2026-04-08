Los pacientes crónicos de Málaga ya pueden solicitar la renovación de sus tratamientos en la farmacia

Los malagueños con enfermedades crónicas ya no tendrán que pedir cita en el centro de salud para renovar sus tratamientos. Podrán hacerlo directamente desde su farmacia gracias a una nueva funcionalidad incorporada al sistema de receta electrónica, que permite a las farmacias comunitarias andaluzas solicitar por vía digital la prórroga de la medicación de pacientes crónicos.

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga ha destacado este martes que valora “muy positivamente” la puesta en marcha de esta iniciativa, “que pone de manifiesto la capacidad de la farmacia para aportar soluciones eficaces, cercanas y seguras en el ámbito de la atención sanitaria”.

Según han señalado en un comunicado, se trata de un avance relevante en la organización de la atención sanitaria, que facilita el acceso a la medicación en pacientes crónicos y contribuye a evitar citas innecesarias en los centros de salud.

Procedimiento sencillo

Asimismo, subrayan que se trata de un procedimiento “sencillo”, que garantiza en todo momento la supervisión médica y que se realiza siempre con el consentimiento del paciente.

Cuando el farmacéutico detecta la necesidad de renovar un tratamiento, inicia la solicitud de renovación. A partir de ahí, el médico recibe la petición y evalúa el caso clínico. Si lo considera adecuado, valida la renovación del tratamiento dentro del sistema de receta electrónica.

“Este modelo de colaboración refuerza la coordinación entre profesionales sanitarios y optimiza los recursos del sistema público de salud”, subraya el Colegio en un comunicado, en el que destacan que este nuevo servicio aporta también claros beneficios para los pacientes.

Evitar desplazamientos innecesarios

En primer lugar, evita desplazamientos innecesarios al centro de salud. También reduce los tiempos de espera para la renovación de tratamientos y, sobre todo, garantiza la continuidad de la medicación en pacientes crónicos. Además, mejora la accesibilidad al sistema sanitario, especialmente en personas mayores o con dificultades de movilidad.

Este sistema, pionero en España, ha sido impulsado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, dentro de una estrategia orientada a reforzar el papel asistencial de la farmacia comunitaria.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos sostienen que este avance consolida el papel del farmacéutico como “agente de salud accesible” y coordinado con el resto de profesionales, contribuyendo así a “un modelo asistencial más eficiente y centrado en el paciente”.