Fundación Málaga presenta la sexta edición de las Becas Talento: ya está abierto el plazo de convocatoria

Málaga ha acogido este miércoles la presentación oficial de la sexta edición de las Becas Talento Fundación Málaga.

Con estas ayudas, Fundación Málaga invita a todos los jóvenes de la provincia "con talento y vocación" a participar en esta nueva edición, que ofrece la oportunidad de acceder a formación de alto nivel en centros de referencia.

Estas becas cuentan con un programa que, segú expresan desde la Fundación, "continúa afianzándose como una de las principales iniciativas de apoyo a la formación y desarrollo de jóvenes talentos de la provincia".

La convocatoria queda abierta desde este miércoles, 8 de abril, hasta el próximo 15 de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer durante la segunda quincena de junio, mientras que el acto oficial de entrega de las becas se celebrará el 2 de julio.

Acto de presentación

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez Manzano; el director de la institución, Gonzalo Otalecu; la directora del Conservatorio Profesional de Danza de Málaga y miembro del comité de expertos de las becas, Dolores Moreno; así como patronos, colaboradores y mecenas de la fundación.

Tras la interpretación musical a cargo de Lennox Dyer, becado de ediciones anteriores, al violín, seguida de la proyección de un vídeo promocional del programa, ha dado comienzo la presentación.

Así, tras las intervenciones institucionales, el acto ha concluido con una nueva actuación musical protagonizada por el también becado Álvaro Lozano Cames, al violonchelo, poniendo así en valor el talento que este programa contribuye a impulsar.

El director de Fundación Málaga, Gonzalo Otalecu, ha destacado "el crecimiento y la consolidación de las Becas Talento como uno de los proyectos más relevantes de la entidad" y ha subrayado su "capacidad para generar oportunidades reales en jóvenes con proyección"

De igual modo, Otalecu ha reconocido "el papel clave" de los patronos de la fundación, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, Mayoral, Myramar, Fundación Sando, Ubago, Hutesa, Grupo Mundo y Utamed; así como la implicación de sus colaboradores: Edisa, Cementos Cosmos, Fundación "la Caixa", Metro Málaga, Fundación Unicaja y De Castro Estudio de Abogados.

Por su parte, Dolores Moreno ha resaltado "la exigencia y el nivel del proceso de selección, así como la calidad de los candidatos que concurren a cada edición, animando a los jóvenes de Málaga y su provincia a presentar su candidatura".