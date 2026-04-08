Josele Aguilar encabeza la lista del PSOE de Málaga a las autonómicas con Ana Villarejo y Dani Pérez como grandes novedades

Se cumplen los pronósticos. Según ha podido saber La Opinión, Josele Aguilar, actual secretario del PSOE de Málaga, encabezará la lista del partido por la provincia y Ana Villarejo y Dani Pérez serán la grandes novedades. Villarejo, por su corta edad y trayectoria política. Pérez, porque tendrá que dejar cuanto antes su puesto como portavoz en el Ayuntamiento de Málaga para encarar la carrera al Parlamento andaluz.

Los socialistas han apostado esta vez por Villarejo. A la actual portavoz del PSOE de Málaga, y anteriormente máxima responsable de las Juventudes Socialistas en la provincia, se le abre un nuevo camino en su trayectoria profesional muy distinto del que acostumbra a frecuentar. Aunque es un perfil joven, comenzó a temprana edad en la militancia del partido y actualmente es considerada por buena parte de los suyos como símbolo de una renovación que viene proponiendo Aguilar.

El tercer puesto es para Dani Pérez, que tendrá que abandonar la vida municipal antes de la campaña pese a su interés por ser el futuro candidato en las próximas elecciones a la alcaldía de Málaga. Al cargo de sus funciones se quedará Mariano Ruiz, que casi con total seguridad ejercerá la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento hasta nuevos comicios.

Patricia Alba, diputada provincial de la agrupación de Alhaurín de la Torre y ex delegada de Educación de la Junta, será la cuarta en las listas del PSOE de Málaga. Las encuestas otorgan a los socialistas de Málaga cuatro diputados en el Parlamento andaluz, aunque no se descarta que puedan ser cinco. De ser así, José Luis Ruiz Espejo, pertenece a la agrupación de Antequera y fue secretario provincial, que irá de número cinco en la lista, podría tener un asiento en la cámara autonómica.

Se prevé que para las elecciones municipales de 2027 los puestos en la lista de parlamentarios corra hacia abajo en posiciones. El partido quiere a Josele Aguilar como candidato a la alcaldía de Málaga y, de ser así, habrá movimientos en el banquillo socialista. En caso de que el partido alcanzara los cinco diputados por la provincia, Mari Carmen Martín, sexta en la lista y actual secretaria de Organización de la Agrupación Centro y también concejala en el Consistorio municipal, podría ascender de cara a próximos comicios porque no sería de extrañar que Ruiz Espejo se postulara a concejal en Antequera.

Daniel López será número siete. Antonia López, número ocho. Gregorio Campos, de nueve. María García Aguilar, de diez. Hipólito Zapico, de 11. Marta Benítez, de 12; Antonio Bonilla, de 13; Nerea Marín, de 14; Jose Manuel Marín, de 15; María Ángeles Fernández, de 16 y Enrinque Linde, de 17, cierra y completa la lista por el PSOE de Málaga a los comicios andaluces.