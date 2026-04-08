Objetivo 1.000 participantes: Málaga acoge el 14 de junio la II Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil

‘Cada paso cuenta’ es el lema de la segunda edición de la Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil, una iniciativa impulsada por el Hospital Regional Universitario de Málaga, a través de su Unidad Oncohematológica Pediátrica, junto a IBIMA Plataforma BIONAND, con el objetivo de dar visibilidad a los menores afectados y sus familias, promover hábitos de vida saludables y recaudar fondos para la investigación.

Tras el éxito de su primera edición, que se celebró en mayo del año pasado, la marcha busca convertirse en una cita solidaria de referencia en la provincia y este 2026 batir un nuevo récord: reunir a 1.000 participantes.

La cita será el domingo 14 de junio y está abierta a toda la ciudadanía. El recorrido será de cinco kilómetros. Se iniciará en el entorno de La Noria y finalizará en La Térmica tras atravesar algunas de las principales calles y el paseo marítimo de la ciudad.

¿Dónde inscribirse?

Además de la marcha, la jornada incluirá actividades lúdicas y familiares dirigidas a fomentar la convivencia y la participación. Las inscripciones podrán realizarse a través de la plataforma DorsalChip, con un coste de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años, e incluyen camiseta conmemorativa, agua y fruta al finalizar el recorrido.

Presentación de la II Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil / L.O.

“Para mí no es solo una marcha, para mí también es un compromiso con las familias de los niños con cáncer. Porque, sin duda, son ellos los que les dan sentido a esta marcha”, ha destacado la jefa de servicio de Pediatría, Esmeralda Núñez, durante la presentación de la nueva edición.

“El cáncer infantil no entiende de tiempo, de sueños, de edades… cuando llega, llega sin avisar y lo cambia todo”, ha destacado la doctora Núñez, que ha recordado que esta marcha solidaria nace con el objetivo de “transformar el miedo y las dudas en acción, en ponernos en marcha”. “Queremos que Málaga camine unida por el cáncer infantil”.

Fondos para la investigación

La recaudación obtenida se destinará a proyectos de investigación en cáncer infantil desarrollados en el entorno de IBIMA Plataforma BIONAND, contribuyendo al avance en el conocimiento de la enfermedad, el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y la mejora de la calidad de vida de los pacientes pediátricos. “Estamos convencidos que la investigación es la única vía para seguir avanzando en esta lucha que es continua”, ha subrayado la jefa de Pediatría.

“Queremos que Málaga camine unida por el cáncer infantil”.

El acto de presentación de la nueva edición se ha celebrado este miércoles en la ludoteca del Hospital Materno Infantil y ha contado con la asistencia del director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, el director científico de IBIMA, Francisco J. Tinahones, y Lucas Rodríguez como representante de la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga.

“Esta iniciativa refleja el compromiso del hospital con la atención integral al cáncer infantil, en la que la investigación, la humanización y la implicación social son elementos clave para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los menores y sus familias”, ha señalado el gerente del Hospital Regional, que ha querido poner en valor al equipo humano que compone la unidad de oncología.

“Tenemos en Málaga los mejores profesionales en oncología pediátrica. No tengo ninguna duda. Y tenemos las mejores asociaciones que llegan donde no podemos llegar nosotros, los profesionales”, ha agregado.

Deporte, mejor medicina

Por su parte, Tinahones ha incidido en la importancia de conectar la investigación con la práctica clínica. “Dentro de la misión de IBIMA está obviamente investigar, pero investigar para que lo que se investigue vaya a la sociedad”, ha resaltado. También ha puesto el foco en la importancia del ejercicio físico, que ha defendido que es “el mejor fármaco" para prevenir y mejorar muchas enfermedades, incluido el cáncer.

Asimismo, ha destacado la actividad investigadora que realiza el servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil. “Hace una innovación que está a una altura dentro del 'top' de los servicios de Pediatría de nuestro país”, ha recalcado. “En este momento hay 35 estudios clínicos que están llevando a cabo los médicos del servicio”, ha precisado.

El representante de la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga, Lucas Rodríguez, ha asegurado que es “un placer” volver a participar en esta segunda edición, en la que esperan “que se consiga el objetivo de las 1.000 personas”.

La organización de esta iniciativa cuenta con el apoyo de diversas entidades y colaboradores, destacando el vital apoyo de Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, AMFACIJ, Fundación la Caixa, ACAE Payasos de Hospital, Asociación Superhéroes “Un niño una sonrisa”, Centro de Emergencias 061, Empresa de Servicio de Ingeniería P76, Ayuntamiento y Diputación Provincial de Málaga.