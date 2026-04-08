Málaga podrá elegir entre 19 candidaturas en las próximas elecciones andaluzas y se sitúa como la provincia con mayor número de opciones de voto

Cerrado el plazo para inscribir en el registro las candidaturas a los próximos comicios del 17 de mayo, la Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha hecho público el número de partidos políticos y coaliciones que se presentan por cada provincia. Málaga podrá elegir, de entre 19 candidaturas, quién quiere que gobierne la comunidad durante los próximos cuatro años, situándose así como la provincia con mayor número de opciones de voto.

De un total de 25 partidos y tres coaliciones que han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, 13 de ellos se presentan por las ocho provincias de la comunidad y solo cinco tienen actualmente asiento en la cámara autonómica: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía (coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, entre otras formaciones minoritarias) y Adelante Andalucía.

Los otros siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Cambios respecto a los comicios de 2022

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía --que ahora se presenta como partido político-- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía. Asimismo, para las elecciones del 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

En la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía, consta la retirada de los partidos Podemos y Alianza Verde, que finalmente se han integrado en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

Candidaturas por provincias

Además de los 13 partidos que se presentan en las ocho provincias andaluzas, hay otros que lo hacen solo por algunas. El Partido Comunista de los Trabajadores de España presenta listas por cuatro provincias (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), el Partido Autónomos se presenta en tres provincias (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria, también (Almería, Granada y Huelva). Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).