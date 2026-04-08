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El Metro de Málaga vuelve a la huelga: estos serán los nuevos paros en el servicio

La plantilla sigue sin alcanzar un acuerdo con la empresa y pide a la Junta de Andalucía implicación

El Metro de Málaga volverá a los paros parciales.

El Metro de Málaga volverá a los paros parciales. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Vuelven los paros parciales al Metro de Málaga. Los empleados continúan sin llegar a un acuerdo con la empresa ferroviaria, por lo que anuncian nuevas protestas. Tras el éxito de la huelga en Semana Santa, el servicio se verá afectado el próximo 16 de abril, en las franjas horarias de 07:00 a 10:00 horas y de 12:30 a 15:30 horas.

Casi dos meses de negociaciones no han servido para satisfacer las necesidades de los empleados de Metro de Málaga, que ya avanzaron a este periódico "que había pilares fundamentales a los que no iban a renunciar".

El Comité de Empresa de Metro de Málaga denuncia “el inmovilismo en el que se ha instalado la empresa en la negociación del IV Convenio Colectivo". Además, vuelven a hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía "para que se implique activamente en la resolución del conflicto".

Asimismo, antes de la jornada de huelga, el Comité de Huelga ha sido citado a un acto de mediación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), que se celebrará el próximo 13 de abril a las 09:30 horas en Málaga. Todo dependerá de esta última reunión, para saber si se seguirá o no con la huelga del Metro de Málaga.

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Otras peticiones

El Comité subraya que "las reivindicaciones planteadas son razonables y se centran en cuestiones básicas" como el mantenimiento del poder adquisitivo, una mejor organización del trabajo, la regulación de la conducción continuada, el descanso adecuado en turnos nocturnos y garantías en materia de jubilación parcial. También denuncian un aumento importante de la carga de trabajo desde la llegada del metro al centro en 2023 y piden equiparación salarial con el Metro de Sevilla.

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