El parque de Mijas con tirolina, murallas, cascadas y su propio jardín botánico: "Desde su mirador se puede ver el monte, el cielo y el mar"

Un parque con cascadas, murallas, rutas, su propio jardín botánico y un impresionante mirador en el que disfrutar de las mejores vistas de Mijas. Así es el Parque de la Muralla del municipio costero, un enclave repleto de belleza natural y paisajística que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la localidad.

"Desde el mirador se puede contemplar una vista del paisaje mijeño en el que el monte, el cielo y el mar se funden en un abanico de formas y colores", ha señalado la Diputación de Málaga sobre la privilegiada panorámica que ofrece este parque situado en la parte más alta del municipio.

Este paraje se encuentra rodeada de algunos de los monumentos más destacados de Mijas, como su Plaza de Toros, la Iglesia de la Inmaculada y la Plaza de la Constitución, lo que hace que su paseo sea uno de los más completos de la zona.

La ruta de la Muralla y el entorno histórico del parque de Mijas

Este entorno está situado junto a los restos de Muralla de Mijas, la antigua fortaleza que rodeaba la ciudad, que se puede contemplar desde este parque y su 'ruta de la Muralla', un camino que atraviesa pinos, flores y "la mejor flora mijeña".

El Parque de la Muralla de Mijas, un entorno con una tirolina de 20 metros y un paseo entre murallas, cascadas y jardines botánicos / Diputación de Málaga

Durante este sendero, los caminantes también pueden encontrar una amplia fauna, con presencia de pavos reales, patos y gallinas, "que sorprenden a los curiosos durante el trayecto", tal y como ha relatado la Diputación de Málaga.

Un jardín botánico en Mijas con más de 140 especies de todo el mundo

El Parque de la Muralla también se presenta como uno de los jardines botánicos más completos del territorio, con más de 140 especies de plantas procedentes de todas partes del mundo, desde autóctonas mediterráneas hasta traídas desde África, América y Asia.

El Parque de la Muralla de Mijas, un entorno con una tirolina de 20 metros y un paseo entre murallas, cascadas y jardines botánicos / Tripadvisor

El paseo por este emblemático parque se completa con su gran cascada de piedra de unos 15 metros de altura, además de su entorno repleto de diversas caídas de agua, riachuelos y árboles centenarios.

Vistas a la sierra, la costa y África en días despejados

Pero si un detalle lo ha convertido en uno de los rincones favoritos de los visitantes son sus impresionantes vistas, en las que se pueden contemplar tanto la sierra y el propio municipio, como la costa malagueña, con protagonismo de Fuengirola y Benalmádena, además de la propia costa africana en los días despejadas.

El Parque de la Muralla de Mijas, un entorno con una tirolina de 20 metros y un paseo entre murallas, cascadas y jardines botánicos / Tripadvisor

Y para la diversión de los menores, este entorno también dispone de un amplio parque infantil con toda clase de atracciones y columpios para niños todas las edades, además de su propia tirolina de 20 metros. Todo esto posicionad al Parque de la Muralla de Mijas en uno de los entornos más admirados y emblemáticos del municipio costero.