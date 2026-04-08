El polígono Guadalhorce de Málaga vuelve a inundarse: agua en el acceso al Cercanías de César Vallejo

El Parque Empresarial Guadalhorce de Málaga ha denunciado este miércoles una nueva inundación en la calle César Vallejo, donde ha vuelto a quedar anegado el acceso a la estación de Cercanías que utilizan a diario numerosos trabajadores del polígono.

Las lluvias caídas durante la noche han provocado una importante bolsa de agua en este punto del polígono Guadalhorce, una zona que arrastra desde hace años problemas de drenaje por el desnivel de la calzada. La situación se ha visto agravada por el fallo de las dos bombas de achique instaladas en el lugar, lo que ha obligado a la intervención de los Bomberos de Málaga.

Según ha explicado la entidad empresarial, los efectivos desplazados han comprobado que no se trata de una incidencia relacionada con el alcantarillado, sino de un problema de acumulación de agua que requiere su extracción mediante bombeo. Mientras tanto, el acceso a la estación de Cercanías de Málaga en este punto continúa afectado, dificultando el paso tanto de vehículos como de peatones.

Coches atravesando la balsa de agua en la calle César Vallejo, del polígono Guadalhorce. / L. O.

Inundaciones habituales por un problema del rasante de la calle

Desde el Parque Empresarial Guadalhorce insisten en que no es un episodio aislado, sino una situación que se repite cada vez que se registran lluvias de cierta intensidad en Málaga. La entidad atribuye el problema a una cuestión estructural de la rasante de la calle, que favorece la acumulación de agua justo en la entrada a la estación.

Los empresarios del polígono recuerdan que a lo largo de los años se han planteado distintos proyectos para corregir esta situación, aunque hasta ahora no se ha ejecutado una solución definitiva. Por ello, reclaman una actuación estructural que permita acabar con este punto conflictivo y mejorar de forma integral el drenaje en el entorno.

La inundación no solo afecta al tráfico y a la actividad en una de las principales áreas empresariales de Málaga capital, sino también a los trabajadores que acceden en tren a sus puestos, al quedar prácticamente inutilizado el acceso peatonal a la estación por la acumulación de agua.