El PP de Málaga presenta una lista para las andaluzas con Juanma Moreno a la cabeza y tres consejeros en puestos de salida

El PP de Málaga ya tiene su lista para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, con el líder regional y presidente de la Junta, Juanma Moreno, como número 1 y con muchas novedades en los puestos de salida con respecto a los candidatos que presentó hace cuatro años. Los populares han aprobado en la tarde de este miércoles la candidatura en el comité electoral provincial, que además ya ha sido ratificada a nivel regional. Como hecho destacado, además, en este listado que el PP malagueño ha definido como "equipo ganador" está la incorporación del ex jugador de baloncesto Carlos Cabezas, que cerrará la candidatura en el puesto 17.

Tras Juanma Moreno se sitúa como número dos la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, mientras que el número tres es para el secretario general de los populares malagueños y secretario tercero de la mesa del Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, que sube dos puestos, ya que en 2022 ocupó el quinto lugar en la candidatura. Otros dos consejeros se suman a esta lista en puestos de salida: Rocío Blanco, consejera de Empleo, será la número cuatro, mientras que el quinto puesto es para el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

En el sexto puesto está la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jéssica Trujillo acompañada de Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental , como número siete, mientras que los puestos ocho y nueve son para Sandra Extremera, concejala en Torrox y diputada provincial, y Víctor González, viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior.

En el número diez se encuentra María José Escarcena, mientras que Daniel Castilla ostenta el puesto número once y Loli Caetano, el doce; y José María Ayala y Paloma Moreno les siguen en los números 13 y 14. Por último, José Antonio Báez, Amalia Liñán y Carlos Cabezas cierran la candidatura en los números 15, 16 y 17, siendo los suplentes Inmaculada Matamoros, Juan Antonio Arrabal y María Dolores Bullón. El PP malagueño ha resaltado esta tarde la experiencia de los candidatos, "que representan ampliamente a todas las comarcas y, por tanto, los intereses de los ciudadanos de toda la provincia".

Cambios

Con respecto a la candidatura de hace cuatro años, no repiten en estos puestos de salida la actual delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que en 2022 fue número dos, ni Elías Bendodo, que fue número 3 y ahora vicesecretario de Política Autonómica del PP nacional y diputado en el Congreso de los Diputados. Tampoco repiten Esperanza Oña o Francisca Caracuel, además de Rocío Ruiz o Francisco Oblaré.

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El PP fue la formación más votada en las autonómicas de 2022 en la provincia, donde los populares malagueños lograron diez representantes, frente a los cuatro del PSOE, los dos que obtuvo Vox y Por Andalucía, que logró un parlamentario.