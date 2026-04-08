El precio de la vivienda en Málaga escala a otro máximo y ronda los 326.000 euros de media

El mercado inmobiliario de Málaga mantiene su continua tendencia de precios al alza. El valor medio de las viviendas vendidas en Málaga durante 2025 se situó así en 325.945 euros, un 9,2% más que el año anterior. Este importe la sitúa como tercera provincia con una mayor cuantía de promedio a nivel de España tras Baleares (380.166) y Madrid (339.805), y por delante de Gipuzkoa (291.196), Barcelona (257.407) y Bizkaia (214.472). Los datos son del anuario del Colegio de Registradores de la Propiedad, publicado ayer y que constata el especial tirón inmobiliario de las zonas costeras y de perfil turístico, impulsadas también por la gran demanda de compradores extranjeros. En España, el valor medio de compra a lo largo del año 2025 fue de 214.581 euros, máximo de la serie histórica de resultados, con un incremento anual del 8,2%.

Málaga es además la cuarta provincia española con mayor número relativo de operaciones en función de su nivel de población, con un índice de 20 ventas por cada mil habitantes a cierre del año pasado, una tasa únicamente superada por Alicante (25,8), Castellón (22,6) y Almería (22,5).

«La demanda de vivienda derivada del incremento del número de habitantes y formación de nuevos hogares, se sitúa claramente por encima de la capacidad productiva de nueva vivienda. Asimismo, la oferta disponible en venta de vivienda en los portales inmobiliarios viene registrando una progresiva reducción. En este contexto de fuerte demanda y escasa oferta, los precios no dejan de crecer, dificultando el acceso a la compra de vivienda», señala el Colegio. En este contexto de «intensa demanda y reducida oferta», los registradores creen que el crecimiento de precios tendrá una «previsible continuidad» a lo largo de este 2026.

El mayor «problema» del mercado inmobiliario se deriva así, según el Colegio, del «intenso crecimiento» de los precios, solo «parcialmente compensado» por las actuales bajos tipos de interés («aunque sin margen de mejora», destaca) y por la buena marcha del empleo el crecimiento de los salarios.

Al problema de los altos precios de compra se une, indican los registradores, que el mercado de alquiler de vivienda, «que sería el que de forma natural atendería una buena parte de este crecimiento poblacional, presenta importantes ineficiencias, con una notable escasez de oferta y altos precios».

Ventas de viviendas en Málaga

En Málaga, las ventas de vivienda subieron un 2,6% en 2025, con un volumen de 36.117 operaciones, repartidas entre 24.569 de segunda mano (que se mantuvieron prácticamente al mismo nivel del año anterior) y 11.548 de nueva construcción (que crecieron un 7,2%). Se firmaron además en torno a 22.800 hipotecas, lo que revela que el 37% de las operaciones de compra de vivienda en Málaga se hicieron con el comprador pagando al contado y sin necesidad de recurrir a financiación bancaria.

Cabe destacar que en el apartado de vivienda nueva, Málaga es la tercera provincia española que más vende de España, solo tras Madrid (17.610) y Barcelona (13.820) y es, además, junto con Almería, la provincia con mayor número relativo de operaciones en función de su nivel de población, con un índice de 6,4 ventas por cada mil habitantes a cierre del año pasado.

El Colegio afirma que la intensificación de los incrementos de los precios de la vivienda es lo que genera, a futuro, la mayor incertidumbre, en la medida que esas tasas de crecimiento, al distanciarse del crecimiento de los salarios, «dificultan en mayor medida el acceso a la vivienda, condicionando la sostenibilidad de la intensa demanda». «La incertidumbre viene determinada por el momento en el que los niveles de precios ya no sean asumibles por el mercado», en la medida en que el comprador «no es insensible al precio».

Operarios trabajan en una construcción / Pilar Cortés

Compras de extranjeros

La fuerte demanda de vivienda en provincias como Málaga, que sigue empujando al alza los precios, está sostenida en buena parte por el tirón de los compradores extranjeros. De hecho, la plaza malagueña es la segunda con mayor peso de España en compra de vivienda por parte de foráneos, con un 32,8% del total de las ventas (serían así unas 11.850 viviendas). Sólo Alicante (43,2%) la supera en porcentaje. Por detrás aparecen Tenerife (30%) Baleares (29,8%), Girona (25%), Las Palmas (21,7%), Murcia (21,4%), Almería (17,4%), Tarragona (15,8%) y Barcelona (14,2%).

La media española es del 13,8%, lo que implica que unas 97.400 compras de viviendas de las 705.000 que se registraron el año pasado a nivel nacional fueron realizadas por foráneos.

«La demanda extrajera ha seguido registrando un buen comportamiento durante 2025 en la medida que se ha incrementado el número de compras en términos absolutos, aunque con un ligero descenso porcentual. Este hecho la consolida como un factor especialmente relevante desde el punto de la fortaleza del mercado de compraventas de vivienda en España», señala el Colegio.

Los británicos aparecen de nuevo como la nacionalidad que encabeza las compras foráneas de vivienda en Málaga con el 12% del total, seguido de Países Bajos (un 11%) y Suecia (7%). En España, en cambio, el trío de nacionalidades más compradoras lo forman británicos (7,9%), alemanes (6,5%) y neerlandeses (6,3%), seguido de marroquíes (5,7%), rumanos (5,2%), franceses, (5,1%) e italianos (5%).