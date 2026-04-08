Ryanair casi duplicará este año sus pasajeros en Málaga respecto 2019

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volverá a aumentar su tráfico este año pese a la tendencia a la baja de muchas terminales en destinos de Francia, Bélgica o Austria, así como en otras ciudades españolas, como el caso de Sevilla, que perderá conectividad internacional, según ha confirmado la compañía Ryanair, líder indiscutible en el tránsito de viajeros hasta la provincia. La aerolínea se situará en 2025 cerca de los 9 millones de pasajeros, frente a los algo menos de 5 que llegó a alcanzar antes de la pandemia.

Fidelizar al turista

Para los responsables de Ryanair, la provincia malagueña constituye un ejemplo en cuanto a crecimiento y consolidación del destino. Y quiso poner el acento en que gran parte de este éxito va mucho más allá de los propios aviones, en relación a la capacidad de la Costa del Sol, también durante el periodo invernal, para fidelizar a los visitantes y ofrecerles experiencias que no encuentran en otros destinos.

Acerca de los números de la compañía para los próximos meses, la directora de comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, subraya que desde Málaga se van a alcanzar las 91 rutas, con la incorporación de dos nuevas a Eslovaquia, una de ellas ya existente en el presente periodo invernal, y otras dos a Polonia y República Checa (esta última también a raíz de que se prolongue como novedad hasta el verano).

Nuevos aviones

Para atender la creciente demanda, la provincia dispondrá de dos nuevos aviones que permitirán incrementar sólo para el periodo estival en más de medio millón las plazas ofertadas en 2025. También crecerán las frecuencias semanales con distintos destinos, hasta las casi 600, de manera que pueda rozarse la barrera histórica de los 9 millones de viajeros transportados desde Málaga o hasta la ciudad por Ryanair. Recordemos que la compañía apenas supera la cifra de dos décadas desde que estableciera al aeropuerto más importante de Andalucía como eje de operaciones.

Esta compañía de bajo coste ha alertado no obstante el nuevo escenario que se vive como consecuencia de la subida de tasas que propone Aena para el periodo de 2027 a 2031. Esos incrementos dañan a ciertos destinos con escaso tránsito. Así Ruiz ha puesto el ejemplo de Sevilla, que este año no crecerá, o ha aludido a excepciones como Almería, que sin demasiada actividad sí que va a aumentar en un 6% su capacidad en el presente ejercicio.

Combustible garantizado

La oferta de Ryanair para los próximos meses, la temporada alta, permitirá llegar a los 6,6 millones de asientos en Málaga, con 50 nuevas frecuencias semanales y un incremento del 8% respecto al pasado año. La portavoz de la compañía ha reiterado lo que ya publicó este diario a principios de esta misma semana y que Aena confirmaba posteriormente, a través de las redes sociales. Y es que hay combustible garantizado hasta mitad de mayo, aún si no se reabre en las próximas horas o días el estrecho de Ormuz.

En la presentación realizada en la Diputación de Málaga ha tomado también la palabra el presidente de la Diputación, Francisco Salado, así como la directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, y el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Del Corral ha aludido al éxito que no deja de obtener Málaga como resultado de la gestión del destino por parte de los distintos agentes implicados en su desarrollo. Y también ha querido subrayar la importancia de las obras de ampliación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, "que tanto tiempo llevamos ambicionando y soñando".

"Aumento sostenido"

La responsable autonómica ha felicitado a Ryanair al igual que lo han hecho Florido y el propio Salado, que como anfitrión en la sede del principal organismo provincial ha manifestado ese liderazgo que ejerce Málaga en el contexto español: "El aumento sostenido del tráfico aeroportuario consolida a nuestra provincia como uno de los principales hubs del sur de Europa, gracias al turismo internacional y la concentración de visitantes procedentes de mercados europeos maduros". El dirigente supramunicipal ha incidido en la "fuerte presencia de aerolíneas low cost y la importancia de Ryanair", que permitirá conectar Málaga con un 2,4% de ciudades más que en 2025.

Así ha relatado Salado que la aerolínea irlandesa es "con diferencia" la compañía líder, al sumar más pasajeros que la suma de las que ocupan en Málaga los siguientes cuatro puestos en volumen conjunto. Florido ha argumentado por su parte que el destino Málaga sabe "fortalecerse y creérselo hasta en los momentos más complicados". Alejandra Ruiz ha agradecido las felicitaciones y ha coincidido en que estamos ante "un destino líder y de primera, en el contexto de que vemos la falta de competitividad en otros lugares por el aumento de las tasas". También ha reconocido el "gran centro de negocios" que es hoy por hoy la Costa del Sol.

Horizonte de 2034

Ryanair posee en este momento 640 aviones que operan en 224 aeropuertos, pero con un pedido de otras 300 aeronaves pretende alcanzar los 300 millones de pasajeros anuales, como volumen de negocio, dentro de ocho años. Presume de ofrecer los precios más bajos y de poder crecer, casi como a la par de Málaga, en países como Suecia, Eslovaquia, Italia, Albania o Marruecos, donde los costes de acceso en materia de impuestos son menores.

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En este momento, en todo el mundo transporta a unos 208 millones de viajeros. En España dispone de 109 aviones que se desplazan por 22 aeropuertos, de los que la mitad son considerados como base. Ruiz alega que generan 10.000 empleos directos para transportar a uno de cada tres visitantes internacionales que pisan el país.