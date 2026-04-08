Suben un 26% las compraventas de farmacia en Andalucía, con Málaga en los primeros puestos de operaciones: causas y situación del mercado

Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor demanda en el mercado de compraventas de farmacia debido, entre otros factores, a la "falta de otras salidas profesionales para el farmacéutico en la región", así como por "el interés de los profesionales de otras zonas en instalarse en la comunidad", según las conclusiones del nuevo estudio anual publicado por TSL Consultores a partir de los datos aportados por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El informe consta que en 2025 se produjeron 152 compraventas en la comunidad, con un incremento del 26% respecto a las 120 registradas el año anterior.

En cuanto a la distribución geográfica, Sevilla lidera el mercado de compraventas con 39 operaciones, seguida de Málaga (24) y Granada (20). En el caso malagueño, la cifra de operaciones en 2025 fue similar a la del ejercicio anterior. Destaca especialmente el crecimiento experimentado en Córdoba (19) y Cádiz (23), cuyas operaciones aumentaron más de un 40% respecto al año anterior. En Almería hubo 15, en Jaén 10 y en Huelva 6.

Este aumento general de compraventas en la región se explica, según TSL, por el "efecto rebote" generado tras la publicación en diciembre de 2024 de la convocatoria para la adjudicación de 122 nuevas licencias de farmacia en Andalucía (17 en Almería, 5 en Cádiz, 20 en Granada, 6 en Huelva, 1 en Jaén, 50 en Málaga y 23 en Sevilla), algo que frenó significativamente el mercado ese año al despertar expectativas entre los profesionales del sector. Con 1.665 solicitudes de participación presentadas, la convocatoria condicionó las decisiones de compra, que "se retomaron con fuerza" en 2025 y que han llevado a una "normalización" de operaciones en el mercado.

"En términos generales podemos decir que el número de compraventas ha aumentado, o se ha mantenido, en todas las provincias con respecto al año anterior, con la excepción de Granada. Más de la mitad de las compraventas de farmacias de 2025 se hicieron entre las provincias de Málaga, Granada y Sevilla", apunta TSL en su análisis.

Por lo que respecta a la oferta de farmacias en venta, TSL dice que Andalucía se encuentra lejos de otras comunidades como Madrid o Cataluña, de ahí que el número de operaciones en Andalucía no alcance cifras tan elevadas en comparación.

"Este hecho repercute en el precio de las farmacias, dado que la relación entre oferta y demanda es el principal factor que influye en el mismo", explica. Otro factor, añade, muy relevante, además de la oferta y la demanda, "son la rentabilidad y la perspectiva de crecimiento de la farmacia en cuestión".

Transmisiones de farmacias: compras, donaciones o herencias

El informe analiza transmisiones de farmacias (concepto que implica cualquier cambio de titularidad) y, dentro de ellas, las compraventas (transmisiones en las que existe una parte compradora que paga un precio); y donaciones o herencias (transmisiones en las que no existe contraprestación económica).

Imagen de una farmacia. / L. O.

Pues bien, en 2025 se formalizaron un total de 175 transmisiones de farmacias en Andalucía, con un descenso ineranua del 6,5%. Las transmisiones por herencia o donación "cayeron drásticamente", pasando de 67 en 2024 a tan solo 23 en 2025, un descenso del 65% que explica esa caída en el número total de transmisiones, a pesar de la subida de las compraventas. En Málaga, el número de transmiciones ascendió a 27 (las 24 compraventas menciondas más tres casos de donaciones o herencias).

El número total de oficinas de farmacias abiertas al público en Andalucía es de 3.870, de las que 680 (un 17,5% del total) están en la provincia de Málaga.

Traslados de farmacias

El informe también analiza la evolución de los traslados de farmacias, que en 2025 aumentaron ligeramente hasta los 29, con Córdoba y Málaga como provincias más activas con seis traslados cada una. "Normalmente, con el traslado de la farmacia se pretende garantizar la viabilidad de la farmacia y aumentar su rentabilidad", detalla TSL.

El traslado de una oficina de farmacia debe cumplir una serie de requisitos legales: no dejar desatendida la zona donde se encuentra la farmacia que se pretende trasladar; cumplir las distancias requeridas con otros establecimientos y servicios sanitarios; así como los demás requisitos técnicos establecidos por la normativa. Además de estos requisitos, es necesario que la oficina de farmacia que se pretende trasladar haya permanecido un mínimo de tres años consecutivos, en la misma ubicación.

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El documento dedica un apartado específico a la cotitularidad, una fórmula especialmente extendida en Andalucía que permite compartir la titularidad de una farmacia y que ofrece ventajas fiscales, de conciliación y de acceso a la financiación.